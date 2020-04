Hydzik, ZPPM: KE odmawia uruchomienia programu dopłat

Od naszych firm członkowskich, ale również od przedstawicieli stowarzyszeń krajowych, zrzeszonych w Europejskim Stowarzyszeniu Mleczarskim (EDA) otrzymywaliśmy w ostatnich tygodniach sygnały dotyczące problemów w transgranicznym transporcie surowców i materiałów niezbędnych do produkcji i realizacji dostaw – np. opakowań. Póki co jednak sytuacja wydaje się być opanowana, ale pojawiły się za to poważniejsze konsekwencje obowiązujących czasowo ograniczeń w handlu z krajami azjatyckimi - mówi Marcin Hydzik.

Niektóre kraje członkowskie UE borykają się z problem dostępności kontenerów wykorzystywanych w transporcie morskim, co oczywiście przekłada się na wzrost kosztów dostaw i opłacalność eksportu – zwłaszcza w kontekście malejących od miesięcy cen produktów gotowych, takich jak masło czy OMP.

Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, średnia cena masła produkowanego w UE, wg stanu na dzień 29 marca br. wynosiła 3 740 USD/tona – oznacza to spadek o 21% w okresie minionych 12 miesięcy i o 6% w stosunku do cen notowanych dwa tygodnie wcześniej. Cena unijnego OMP wynosząca 2 440 USD/tona, mimo, że wyższa o 14% niż przed rokiem, to w porównaniu z notowaniami z 15 marca br. w ciągu dwóch tygodni spadła o 13,5%. PMP produkowane w UE staniało o 8,3% przez ostatnie dwa tygodnie i o 5% w okresie 12 miesięcy, osiągając cenę 3 080 USD/tona.