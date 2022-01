Ile i jakie produkty kupują i jedzą Polacy?

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 26-01-2022, 13:35

Dlaczego współczesna dieta Polaków składa się z mniejszej ilości produktów niż sto lat temu? fot. shutterstock

Jak jest współczesna dieta Polaków?

Portalspozywczy.pl: Skąd wiadomo, że dieta Polaków jest tak mało zróżnicowana?

Justyna Pargieł, zielarz, fitoterapeuta i wykładowca w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych.: Wiem to przede wszystkim z licznych rozmów z osobami starszymi, słuchaczami uniwersytetów III wieku. Prowadziłam również sklep ze „zdrową żywnością”, gdzie jeszcze kilka lat temu osoby potrafiły mnie zapytać co to jest soczewica, podczas gdy ja miałam jej w ofercie cztery rodzaje. Polskie rodziny mają wieloletnie przyzwyczajenia - w niedziele jemy rosół, w poniedziałek pomidorową, a w środę ogórkową. Oczywiście tradycja ma swoją wartość, ale ten schemat nie pozwala na wprowadzenie żadnych zmian żywieniowych.

Jeszcze niecałe 100 lat temu dieta naszych rodaków wyglądała całkiem inaczej. Średnio w diecie mieliśmy około 70 różnych produktów. Od lat zajmuję się żywnością. Wiem to z lektur starych książek kucharskich, z rozmów ze starszymi ludźmi. Na wsiach na co dzień przed wojną jadało się dzikie rośliny jadalne, które teraz w ogóle nie są obecne w zbiorowej świadomości. Jedzono mniszki, komosy, szpinaki, szczaw, rzepy, brukwie, różne rodzaje olejów.

Nie jemy różnorodnie...

Półki sklepowe są pełne rozmaitości, więc czemu to tak wygląda?

JP: „Nasza” przeciętna dieta opiera się na kurczaku, wieprzowinie, mleku, ryżu, kukurydzy, cebuli, ziemniakach… Półki sklepowe są pełne, wręcz się uginają, ale składy 90 proc. tych produktów bazują na 4-6 produktach. Ludziom wydaje się, że jedzą różnorodnie, ale tak nie jest. Równocześnie, oferta sklepów ma się nijak do tego co ludzie jedzą. Ludzie żyją w enklawach rodzinno-przyjacielskich i jeśli jakieś produkty w nich się nie pojawiają, to nikt ich nie spróbuje.

Jak ważne są nawyki żywieniowe?

JP.: Nawyki żywieniowe to kolejna bariera w rozszerzaniu diety. Aby zmienić nawyki wyniesione z domu, czy to wypracowane przez lata, trzeba podjąć naprawdę duży wysiłek. A prawda jest taka, że większości osób albo się nie chce, albo nie mają siły. To jedna sprawa. Druga jest taka, że jeśli zmienić nawyki jednej osobie jest trudno, to większej grupie osób, jaką jest np. rodzina, to prawie niemożliwe. W sklepie słyszałam głosy - nawet bym spróbowała, ale nikt tego u mnie w domu nie zje.

Kolejna sprawa wydaje się banalna - to przepisy. Ludzie często nie kupują i nawet nie próbują kupować nowych produktów, bo nie wiedzą, jak je przyrządzić.

Wiedza z reklam

Czy zatem można coś zmienić?

JP.: Aby cokolwiek w diecie Polaków się zmieniło potrzebna jest edukacja zarówno prowadzona w szkołach, jak i skierowana do dorosłych. Przykładowo nic nie mówi się o gęstości odżywczej. Pokutuje mnóstwo uprzedzeń odnośnie tłuszczu czy cukru. Spotkałam się z osobami, które ograniczają spożycie owoców, bo zawierają one cukier. Równocześnie nic nie wiedzą na temat co to za cukier, jak się przyswaja itd. Często zamiast jabłek wybiera się „czekoladowe przekąski” bo dają energię, jak twierdzi reklama.

Komentarz dietetyka

O komentarz poprosiliśmy również dietetyka. Celina Kinicka, dietetyk w Centrum Medycznym Damiana przyznaje, że robiąc zakupy w sklepie, często lubi obserwować, co do swojego koszyka wkładają inni ludzie.

- Po zawartości koszyka można także zaobserwować, jak ci ludzie wyglądają. Zawartość koszyków większości osób zawiera jednak powtarzające się produkty. Białe pieczywo, mięso, wędliny, słodkie bułki, słodki nabiał, olej, przekąski. Warzyw czy owoców jest bardzo niewiele. Nie mówiąc już o orzechach, bakaliach, strączkach. Zbierając wywiad żywieniowy, różnorodność posiłków sięga zazwyczaj 3 dni. Lubimy jeść powtarzające się potrawy. Zaskakujące jest też to, że pacjenci, jedząc, te same rzeczy nawet tego nie zauważają, natomiast kiedy dostaną rozpisany urozmaicony jadłospis, to narzekają na monotonię oraz potrzebę robienia większych zakupów niż zwykle - mówi Celina Kinicka, dietetyk w Centrum Medycznym Damiana.