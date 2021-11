Ile kosztuje masło i gdzie jest najtańsze?

- Od końca września do połowy października 2021 roku w sklepach stacjonarnych cena masła wynosiła od 4,48 zł za kostkę 200 g do 6,39 zł za kostkę. W połowie listopada w sklepach internetowych ten sam produkt kosztował od 4,35 zł do 6,49 zł - pokazuje Koszyk cenowy portalu dlahandlu.pl.

Jakie ceny masła? fot. unsplash.com

Oznacza to, że w listopadzie tego roku w sklepach internetowych masło kosztowało średnio 5,24 zł. Dane z Koszyka cenowego w sklepach internetowych, datowane na 16 listopada pokazują, że najtańsze masło sprzedawał e-sklep Carrefoura – 4,35 zł. Najdrożej, po 6,49 zł kosztowało masło w Drive Intermarche.

Natomiast w sklepach stacjonarnych, w dniu 15 października masło kosztowało w Auchan od 4,48 zł (sklepy na Górnym Śląsku, Bydgoszczy i w Warszawie) do 5,69 zł (sklep w Lublinie). Sporo sklepów w tym czasie sprzedawało masło po 4,49 zł. Najdrożej masło kosztowało w Carrefour Express – 6,39 zł.

