Inflacja przełoży się na ceny produktów mlecznych

Obecnie mamy także problem z galopującymi cenami tektury, palet, paliw, energii. Wszystko to mocno obarcza firmę kosztowo, i w niedalekiej przyszłości będzie musiało mieć wpływ na finalną cenę produktów żywnościowych na półce - mówi Leszek Figarski, prezes FigAND Sp. z o.o.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 14-10-2021, 12:48

Leszek Figarski, prezes FigAND Sp. z o.o.

Jego zdaniem, niepokojący jest brak reakcji NBP na spadającą wartość złotówki. Generuje to wzrost kosztów materiałów pomocniczych do produkcji typu plastik, papier, folie, paliwa.

Ceny opakowań rosną z dnia na dzień

- Ceny surowców używanych do opakowań żywności zmieniają się nawet z dnia na dzień, osiągając historyczne rekordy. Surowców używanych do opakowań żywności nie jest łatwo zastąpić innymi. Jest to bardzo trudne technologicznie, ale też pod względem bezpieczeństwa sanitarnego - mówi Leszek Figarski.

