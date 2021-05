Informacja o pochodzeniu produktów ma wpływ na decyzje zakupowe Polaków

Czy informacja o pochodzeniu produktów ma wpływ na decyzje zakupowe Polaków? Pytanie to jest bardzo ważne i nabiera szczególnego znaczenia w czasach trudnych dla całej branży przemysłu rolno-spożywczego. Niewątpliwie takie trudne czasy mamy co najmniej od roku - wynikają chociażby z rozwoju pandemii na całym świecie i związanymi z tym zawirowaniami na rynku. Producenci żywności, w tym również z Polski musieli podołać nowym wyzwaniom, co spowodowało wzrost kosztów produkcji - mówi Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich.

Autor: Roman Wieczorkiewicz, portalspożywczy.pl

Data: 11-05-2021, 13:35

Waldemar Broś, prezes KZSM

Konsumenci dokonując zakupów kierują się „pochodzeniem” produktów, dotyczy to również kraju pochodzenia, ale również i miejsca produkcji.

Zachowanie konsumentów skłania się w kierunku produktów krajowych i ograniczeniu zakupu produktów z importu.

Kraj pochodzenia jest ważny dla prawie 74 proc. konsumentów kupujących produkty mleczarskie i w ostatnich trzech latach wykazuje tendencje wzrostowe.

Uważa, że w sytuacjach kryzysowych ważne jest, aby przekonać Polaków do zakupu produktów wytwarzanych w naszym kraju uwzględniając takie argumenty, jak: jakość, cena, opakowanie, miejsce produkcji itp.

Z badań prowadzonych przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich wynika, że coraz powszechniej konsumenci dokonując zakupów kierują się „pochodzeniem” produktów, dotyczy to również kraju pochodzenia, ale również i miejsca produkcji.

- W przypadku produktów mleczarskich – świeżych konsumenci preferują produkty lokalne (występujące w danym regionie kraju), zamiast tzw. marek globalnych występujących na światowych rynkach. Zjawisko to określamy swoistym „patriotyzmem” konsumenckim. Oznacza to wyraźnie, że zachowanie konsumentów skłania się w kierunku produktów krajowych i ograniczeniu zakupu produktów z importu - mówi Waldemar Broś.

W świecie coraz powszechniej funkcjonuje termin pod nazwą „etnocentryzm”. Co to jest? Jest to w pełni świadoma decyzja konsumentów związana z wyborem, zakupem i użytkowaniem produktów pochodzenia krajowego. Tego typu konsumenci są w pełni przekonani, że wybór produktów krajowych – regionalnych wpływa korzystnie na rozwój gospodarki, powstawanie firm lokalnych i poprawy sytuacji ekonomicznej społeczeństwa. W tym miejscu muszę przytoczyć wyniki badań rynkowych z których wynika, że kraj pochodzenia jest ważny dla prawie 74% konsumentów kupujących produkty mleczarskie i w ostatnich trzech latach wykazuje tendencje wzrostowe.

- Natomiast region pochodzenia produktów mleczarskich jest wyraźnie ważniejszy dla mieszkańców wsi, małych i średnich miast, niż dla mieszkańców aglomeracji miejskich. Wynika to z tego, że ci pierwsi bardziej utożsamiają się ze swoim regionem widząc w tym możliwości jego rozwoju a tym samym szansą poprawy ich warunków życia - ocenia prezes KZSM.