Instytut Badawczy w Puławach gotowy do badania produktów mleczarskich na SARS-CoV-2

Jest laboratorium do badania produktów mlecznych sprzedawanych do Chin

Ponadto w związku z faktem, że brak jest jakichkolwiek oficjalnych wytycznych dotyczących badania SARS-CoV-2 w produktach żywnościowych w Instytucie wdrożono metodę wcześniej stosowaną do badania materiału genetycznego SARS-CoV-2 w zwierząt. Jest to metoda wykorzystująca technikę real time RT-PCR ukierunkowaną na wykrywanie 3 genów wirusa.

Aktualnie powyższa metoda została sprawdzona i zwalidowana w odniesieniu do wybranych matryc żywności pochodzenia zwierzęcego – produktów mleczarskich (mleko 2 proc., mleko 3,2 proc., mleko w proszku, jogurty, sery białe i żółte.

Równocześnie z uwagi na brak jakichkolwiek oficjalnych wytycznych dotyczących pobierania ww. materiału badawczego w kierunku obecności SARS-CoV-2 w produktach żywnościowych, Instytut zaproponował następujące podejście.

W przypadku opakowań należy postępować zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 15216-2 – czyli używając sterylnej wymazówki bawełnianej nasączonej w PBS intensywnie przetrzeć powierzchnię max. 100 cm kw. lekko naciskając tak, aby w maksymalnym stopniu zebrać ewentualne cząstki wirusa.

W przypadku produktów mleczarskich chłodzonych i mrożonych oraz trwałych typu mleko UHT czy mleko w proszku, do badań należy przesłać pojedyncze opakowania produktu.

Próbki wymazów z opakowań należy schłodzić do temperatury 5 st. C. i w tak schłodzonej formie przesłać do badań. Jeżeli jednak transport będzie dłuższy niż 3 dni, próbki należy zamrozić (temperatura co najmniej -15 st.C) i w takiej formie dostarczyć do badań. W przypadku produktów mleczarskich chłodzonych i mrożonych oraz trwałych, typu mleko UHT czy mleko w proszku, próbki do badań należy dostarczyć w formie dla nich właściwej (schłodzone/zamrożone/temperatura pokojowa)