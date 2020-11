Internetowe FRSiH: Żywność roślinna nie będzie wiodącym segmentem

E-commerce oraz click&collect: must have sieci handlowej (relacja)

- My konsekwentnie produkujemy to co nam dobrze wychodzi. Nie unikamy nowości, natomiast daleki jestem od tego, aby propagować coś innego niż spożywanie mleka. Jego walory są nie do przecenienia. Jednak rozumiem potrzebę nowości i nowy styl życia i szanujemy to – mówił prezes Minarczuk.

Zwrócił uwagę, że jeśli dokładnie się wczytać, to przejście na dietę wegańska także rodzi pewne zagrożenia. Eliminuje ona z jadłospisu dużą grupę witamin, dostarcza mniej wapna, cynku, żelaza... Wszystko musi być wyważone. Nie mniej rozumiem, akceptuję i szanuję te firmy, które zdecydowały się w to wejść. Jednak pewnie z produkcji tylko produktów roślinnych – odpowiedników mleczarskich, zapewne nie da się wyżyć – uważa.

- Trzeba obserwować jak ten rynek będzie się rozwijał, ale Kosów Lacki będzie jednak kroczył własną drogą – robił to, co robi najlepiej – podkreślił Andrzej Minarczuk.