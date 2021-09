Jak duża przewaga konkurencyjna sieci handlowych w mleczarstwie?

Ustawa o nieuczciwych praktykach handlowych działa już od kilku lat i sama miałam okazję uczestniczenia w procesie przygotowywania tego dokumentu - mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka i pierwsza wiceprzewodnicząca Cogeca.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 01-09-2021, 14:18

Na nieuczciwe praktyki handlowe trzeba spojrzeć szerzej

- W momencie powstawania był on bardziej sfokusowany na uregulowania współpracy sieci handlowych z dostawcami, ponieważ umowy, które były przedstawiane dostawcom często nie było możliwości ich negocjowania. Przewaga konkurencyjna sieci handlowych wobec dostawców była kolosalna - zauważa dyrektor PIM.

Przewaga konkurencyjna sieci handlowych

- Obecnie praktyka poszła w stronę większego pilnowania relacji pomiędzy rolnikiem - dostawcą a przetwórcą. Myślę, że ta sprawa w obrębie spółdzielczości jest i tak dobrze uregulowana. Tutaj nie powinno się tak mocno wkraczać - uważa Maliszewska.

- Cały czas mówimy, także na arenie międzynarodowej, że przewaga dużych gigantów w obszarze handlu, czyli sieci detalicznych, jest tak duża, że cały czas nie daje nam równych zasad do negocjacji. W związku z tym, jest to jeden z tych tematów o których będziemy rozmawiać na Forum Spółdzielczości Mleczarskiej. Będziemy oceniać to z punktu widzenia różnych krajów - jak ta ustawa do tej pory funkcjonuje w Polsce i jakich zmian wymaga oraz zapoznamy się jak z tym zagadnieniem poradziły sobie, lub nie, inne państwa jak Francja czy Nowa Zelandia - mówi Maliszewska.

Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

- Patrzenie na problemy z perspektywy globalnej jest istotne, gdyż często odnosimy się w dyskusjach jak dany problem wygląda we Francji lub w Niemczech, ale nie mamy wiedzy jak dalsze kraje sobie z tym radzą. Dlatego zaprosiliśmy do panelu grono bardzo międzynarodowe - zapowiada organizator FSM.