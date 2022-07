Jak pierwsze półrocze w mleczarstwie oceniają traiderzy?

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 21-07-2022, 13:57

Branża mleczarska podatna jest na wiele czynników: od pogody, po zmiany legislacyjne czy, jak pokazały ostatnie miesiące, czynniki geopolityczne. Jednak bez wątpienia branżę tę kształtuje sezonowość - ocenia Piotr Marcinkiewicz, z firmy Foodcom.

Jak pierwsze półrocze w mleczarstwie oceniają traiderzy?

Sezonowość w branży mlecznej

Analizując coroczne wykresy dotyczące eksportów czy importów, a także wolumenów dostępnych produktów mlecznych, zauważymy powtarzalność w określonych miesiącach roku. Będąc przedsiębiorcą, przy planowaniu wszelkich decyzji biznesowych, należy skupić się na widocznych sezonowych trendach, ale również z uwagą obserwować wszelkie globalne wydarzenia, które niewątpliwie wpływają na sektor spożywczy. Najważniejszymi produktami w branży mleczarskiej są niewątpliwie: mleko, śmietana, masło, sery i proszki mleczne. Oczywiście, musimy brać pod uwagę, że wahania w cenach i wolumenach mleka mają bezpośrednie przełożenie na ceny innych wyrobów mleczarskich.

Pierwsze półrocze przyniosło najwięcej zmian

Analizując rynek europejski, zauważymy, że w 2022 roku pierwsze pół roku przyniosło najwięcej zmian.

Producenci uważają, że zakłócenia łańcucha dostaw w Rosji i na Ukrainie wpłynęły znacząco na cenę wszystkich produktów. Wzrosły koszty energii, logistyki i transportu, zmniejszyła się przepustowość linii lotniczych, zmieniły trasy przewozu ładunków. W połączeniu z blokadami i wymogami izolacyjnymi wszystkie te czynniki doprowadziły do opóźnień w rozładunku ładunków w portach i spowolnienia czasu obrotu statków - mówi Piotr Marcinkiewicz

Szokujące ceny produktów mlecznych

Zaznacza, że ceny z pierwszego kwartału były dla większości uczestników rynku dość szokujące. Mimo że zarówno konsumenci jak i producenci byli przygotowani na podwyżki- ich skala przerosła wiele estymacji. Na początku marca produkcja śmietany i mleka w większości krajów zachodnich wzrosła, zgodnie z przewidywaniami, niestety nie w takich ilościach jak oczekiwali producenci. Przed świętami Wielkanocnymi mogliśmy zauważyć typową niższą produkcję obejmującą wszystkie płyny mleczne. Występowała mała dostępność mleka i wysoka waloryzacja śmietany, które w kwietniu ograniczyły produkcję Odtłuszczonego Mleka w Proszku. Chwilowy zastój w popycie był również efektem Ramadanu i blokadą w Chinach.

W maju The Farmers' Association w Niemczech podało, że cena mleka za kilogram osiągnęła 44 centy i cena ta jest nadal niewystarczająca, biorąc pod uwagę, że całkowity koszt produkcji jest znacznie wyższy i w najbliższych miesiącach wzrośnie jeszcze bardziej. Podobne głosy można było usłyszeć z Portugalii, Włoszech i Holandii- wszystkie te kraje odnotowały eskalację cen pasz, a w wielu przypadkach producenci musieli wysłać swoje krowy mleczne na rzeź. Początek czerwca przyniósł dalszą presję na większość cen na rynku mleczarskim. Rolnicy nadal borykają się z wysokimi kosztami, dodatkową pracą i kosztów paszy oraz oczywiście z niepewnością na rynku.

Sytuacja ta przyczyniła się do wyższych cen nabiału i utrzymała zapasy na niskim poziomie. Powoli rozwiązują się problemy z wysyłką, zwłaszcza w przypadku produktów z Chin. Wprowadzono tam ograniczenia ze względu na pojawienie się wzrostu zakażeń COVID-19. Zmniejszył się wówczas popyt na produkty mleczne. Sytuacja zaczynała się jednak stabilizować, mimo nadal występujących opóźnień dostaw. Eksperci są jednak zgodni: sytuacja podażowo-popytowa na światowym rynku mleczarskim prawdopodobnie jeszcze przez jakiś czas pozostanie napięta. - ocenia Piotr Marcinkiewicz

Światowy rynek mleka

W przypadku eksportu towarów z Unii Europejskiej, dane na pierwszy kwartał sugerują, że Stany Zjednoczone pozostały jednym z najważniejszych partnerów handlowych. Widać to zarówno w przypadku masła (7 tysięcy ton), czy sera (wzrost o 13 % procent w porównaniu z 2021 rokiem). Największym partnerem na rynku sera dla Stanów Zjednoczonych była niewątpliwie Irlandia. W przypadku proszków mlecznych UE zazwyczaj kierowało swoje produkty do Chin, Indonezji, Algierii i Egiptu, natomiast wolumeny były niższe nawet do 41% procent. Większość Odtłuszczonego Mleka w proszku, który trafiło na zagraniczne rynki, pochodziło z Belgii, Finlandii i Polski.

Pełne mleko w proszku weszło w 2022 rok z tendencją spadkową- odnotowano zmniejszenie eksportu o 15% w stosunku do zeszłego roku. Najwięcej produktu pochodziło z Niemiec i Szwecji, a głównym kierunkiem eksportu był Oman, Chiny, Kamerun i Kuwejt. Następne podsumowanie eksportów i importów UE i krajów trzecich wykaże, jakie produkty najczęściej trafiały poza Unię i czy odnotowano dalsze spadki w drugim kwartale tego roku.