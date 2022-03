Jak rozróżnić produkt wolny od GMO?

Coraz częściej konsumenci podczas dokonywania zakupów zastanawiają się jaki produkt wybrać, by ich wybór był mądry a produkt zdrowy zarówno dla nich, jak i ich najmniejszych pociech.

Autor: portalspożywczy.pl/PIM

Data: 31-03-2022, 11:27

Jak rozróżnić produkt wolny od GMO? /fot. mat.pras

Podczas dokonywania decyzji zakupowych szczególną uwagę należy zwrócić na etykietę, która zawiera skład produktu. Aby wybór był jak najlepszy dla naszego zdrowia, należy wybierać produkty jak świeższe, jak najmniej przetworzone, bez GMO, sztucznych barwników czy konserwantów, takie które mają jak najmniej tłuszczu i cukru, a jak najwięcej błonnika, witamin i składników mineralnych.

Zagrożenia związane z GMO

Żywność genetycznie modyfikowana oznacza genetycznie zmodyfikowane organizmy (GMO) czyli takie, których materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji. Organizmy modyfikowane genetycznie, mogą być używane jako żywność lub materiał źródłowy do produkcji żywności i określa się je jako genetycznie zmodyfikowane organizmy do użytku spożywczego. Konsumenci dość sceptycznie podchodzą do produktów tego typu. Wiele osób wskazuje na nieznane jeszcze zagrożenia długofalowe płynące ze stosowania lub spożywania takich surowców lub produktów. Innymi negatywnymi aspektami jest możliwość występowania lub pogłębiania alergii, odporność na antybiotyki, zagrożenie dla środowiska naturalnego lub nadużycia bezpieczeństwa żywnościowego.

Wolne od GMO

Dlatego też, w trosce o nasze zdrowie dokonujmy wyboru produktów rozsądnie, najzdrowszych dla naszego organizmu, a więc naturalnych, bez ingerencji inżynierii genetycznej.

Kampania „Wolne od GMO” sfinansowana jest z Funduszu Promocji Mleka i realizowana przez Polską Izbę Mleka.