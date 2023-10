Nasze plany inwestycyjne w drugim półroczu 2023 koncentrują się wokół optymalizacji gospodarki czynnikami energetycznymi - mówi Tadeusz Mroczkowski, prezes SM Mlekpol.

Mlekpol optymalizuje gospodarkę energetyczną /fot. Mlekpol

Mlekpol nie przewiduje szybkiej stabilizacji w energetyce

Prezes podkreśla, że trwające za wschodnią granicą działania zbrojne nie dają nadziei na szybką stabilizację w zakresie cen i dostępności paliw, co zmusza wielu przedsiębiorców, także Mlekpol, do zwiększania bezpieczeństwa energetycznego firmy.

W związku z obecną sytuacją planujemy zatem budowę kolejnych własnych elektrociepłowni, wykorzystujących biopaliwa z gospodarki cyrkularnej oraz paliwa niskoemisyjne - mówi Tadeusz Mroczkowski, prezes SM Mlekpol.

Mlekpol unowocześnia parki maszynowe

Racjonalne rozwiązania w gospodarowaniu zasobami energetycznymi, wzmocnione innowacyjnymi technologiami, tworzą hybrydowe układy, które pozytywnie wpływają na środowisko naturalne i efektywność ekonomiczną. Każdego roku realizowane są także inwestycje związane z unowocześnianiem parków maszynowych oraz cyfryzacją i automatyzacją procesów.

Mają one na celu zwiększenie wydajności i efektywności produkcji, zmniejszenie uciążliwości pracy oraz redukcję kosztów - dodaje prezes Mroczkowski.

Niepewne rynki międzynarodowe komplikują sytuację w mleczarstwie

Zdaniem prezesa Mlekpolu, na niekorzyść przetwórców działa także niepewna sytuacja na arenie międzynarodowej, szczególnie wojna w Ukrainie i jej konsekwencje. Dodać należy do tego obecną cenę mleka w skupie, która nie zachęca rolników ani do inwestowania, ani do powiększania produkcji.

Niestety, warunki klimatyczne na przestrzeni ostatnich lat także nie sprzyjają produkcji rolnej. Tego lata w wielu krajach Europy wystąpiła susza, co skutkuje mniejszą dostępnością świeżej paszy i wzrostami jej cen. Ponadto rosną też koszty nośników energii i paliw. W efekcie – wszystkim mniejszym podmiotom, zarówno hodowcom, jak i przetwórcom, coraz trudniej będzie funkcjonować - uważa Tadeusz Mroczkowski

