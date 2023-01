Domowe masło często smakuje lepiej, niż te ze sklepu. Aby je wykonać, wystarczy jeden składnik i odpowiedni sprzęt kuchenny. W dobie szalejących cen, okazuje się także często tańszą alternatywą tego sklepowego.

Jak zrobić domowe masło? Wystarczy jeden składnik. | fot. Shutterstock

Jak się okazuje, jest to proste do wykonania, jeśli masz mikser stojący (lub ręczny), blender lub robot kuchenny. W ciągu kilku minut możesz zamienić śmietankę w twarde masło.

Dlaczego warto zrobić domowe masło?

Pierwsza kwestia to smak. Domowe masło smakuje niewiarygodnie świeżo i różnica pomiędzy nim, a masłem, które spędziło trochę czasu na sklepowej półce, potrafi być kolosalna.

Druga kwestia to dodatki. Gdy robi się domowe masło, można całkowicie pozbawić je soli, ale też dodać jej tyle, ile lubimy. Podczas wyrabiania możemy je także uzupełnić innymi dodatkami, jak np. czosnek lub zioła. Przy sklepowym tradycyjnym maśle to trudniejsze, gdyż trzeba je najpierw zmiękczyć.

Trzecia kwestia to koszt. W tej chwili cena 200 g kostki masła to często wydatek ok. 10 zł, choć czasem da się je kupić za ok. 7 zł (poza promocjami). 1 litr śmietanki, z którego można uzyskać przeciętnie 2,5 kostki masła to obecnie koszt ok. 18 zł. Domowe masło będzie zatem zwykle tańsze, nawet dodając do tego koszty użytej do jego produkcji energii.

Domowe masło - przepis. Jak zrobić domowe masło?

Im gęstsza śmietana, z największą zawartością tłuszczu maślanego, tym najwięcej masła uda nam się wyprodukować. Śmietanka do ubijania o niższej zawartości tłuszczu da mniej masła

Składniki na domowe masło

600 g tłustej śmietany (np 30%, powinna odstać w temperaturze pokojowej)

0,5 litra zimnej wody

do tego duża miska i sito

opcjonalnie odrobina soli

Domowe masło - sposób przygotowania krok po kroku

Krok 1. Przez ok. 5-10 minut należy miksować śmietanę mikserem elektrycznym (stacjonarnym lub ręcznym), w tym czasie masło powinno oddzielić się od maślanki.

Krok 2. Sito umieszczamy w dużej misce i przekładamy przez nie masło, tak aby maślanka się odsączyła. Przelewamy ją do pojemnika.

Krok 3. Z sita zbieramy odsączone masło i formujemy z niego grudkę. Przekładamy do naczynia z zimna woda i ugniatamy, wypłukując przy tym resztki maślanki. Powtarzamy, aż do momentu, w którym woda będzie klarowna.

Krok 4. Formujemy z domowego masła pożądany kształt. Przechowujemy w lodówce do 10 dni.

Jak zrobić domowe masło w blenderze?

Wlej śmietankę do blendera i miksuj na wysokich obrotach, aż śmietanka całkowicie rozdzieli się na masło i maślankę. Czas przygotowania może się nieco różnić w zależności od używanego blendera.

Masło wyprodukowane w blenderze będzie bardziej miękkie i kremowe niż masło wytwarzane za pomocą miksera, ponieważ zachowuje więcej maślanki.

Jak zrobić masło w robocie kuchennym?

Wlej śmietankę do miski robota kuchennego wyposażonego w metalowe ostrze. Miksuj, aż zobaczysz i usłyszysz płyn rozpryskujący się po bokach miski. Zatrzymaj mikser, gdy masło oddzieli się od maślanki. Jeśli śmietana zebrała się na bokach miski, a mieszanina nadal wygląda na nieco kremową i niezupełnie oddzieloną, zeskrob śmietanę i kontynuuj przetwarzanie.

Masło wyprodukowane w robocie kuchenny będzie bardziej miękkie i kremowe, dzięki większej zawartości maślanki.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl