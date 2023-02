W ostatnim wywiadzie Edward Bajko, były prezes SM Spomlek oraz Polskiej Izby Mleka stwierdził, że jego zdaniem, różnorodność organizacji mleczarskich nie jest zła. Występują różne interesy, różne spojrzenia na konkretne sprawy. - Po drugiej stronie jest kwestia skuteczności. Oczywiście, jeżeli głos mleczarski jest zbyt rozdrobniony i nie do końca jednoznaczny, to siła oddziaływania na decydentów, rządzących, jest naturalnie słabsza - zauważył Edward Bajko.

Zdaniem Agnieszki Maliszewskiej, dyrektor Polskiej Izby Mleka, w każdym sektorze, także w mleczarskim, a może nawet szczególnie w mleczarskim, ponieważ jest to model w większości spółdzielczy, rola organizacji jest ogromna.

Moim zdaniem zrzeszanie powinno być obowiązkowe, ale też wymagania członków w stosunku do organizacji powinny być wysokie

Rola organizacji w procesie ustanawiania prawa i przepisów dla sektora jest ogromna. Po pierwsze organizacja jest łącznikiem pomiędzy interesem branży, a instytucjami rządowymi i międzynarodowymi. Administracja nie jest w stanie opiniować aktów prawnych lub planowanych działań bez głosu i opinii organizacji i z tego korzysta.

Niestety u nas samo słowo „lobbing” jest źle kojarzone. Natomiast w Brukseli jest zupełnie inaczej.

W Parlamencie Europejskim i w Komisji jestem zarejestrowanym lobbystą z podaniem dokładnych informacji czyje interesy reprezentuje i dla kogo pracuje. Przedstawiam dokumenty dla pełnej transparentności, mam stałe przepustki itd. Tam proces ten jest w pełni transparentny i lobbysta jest traktowany jako ekspert, który posiada wiedzę w danym obszarze i z tej wiedzy często się korzysta. Dlatego nie wyobrażam sobie dziś stacji, kiedy do ministra rolnictwa np. w sprawie opiniowania kwestii cen interwencyjnych pisało 150 zakładów czy spółdzielni mleczarskich. Od tego mają związki, w których są zrzeszone, aby reprezentowały ich interesy. I my jako Polska Izba Mleka robimy to od lat. Jestem przekonana, że z powodzeniem

- dodaje Maliszewska