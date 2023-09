Pierwszego dnia dominował temat zrównoważonego rozwoju rolnictwa i mleczarstwa. Rozmawiano o tym zagadnieniu zarówno w skali polski, jak i całego globalnego sektora mleczarskiego. Prelegenci tacy jak Pekka Personen, sekretarz generalny Copa-Cogeca czy Alexander Anton, sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy – EDA starali się odpowiedzieć czy zrównoważone mleczarstwo jest szansą czy tez zagrożeniem dla sektora.

Bardzo ciekawą prelekcję wygłosił Jakub Olipra, starszy ekonomista Banku Credit Agricole, na temat perspektyw związanych z cenami skupu mleka.

Drugiego dnia Maks Fasteyev, starszy analityk rynku mleczarskiego, Partner Projektu Infagro Ltd. przedstawił jak wojna wpłynęła na ukraiński sektor mleczarski.

- W wyniku wojny na Ukrainie wyraźnie spadła produkcja mleka, a także zniszczonych lub uszkodzonych zostało wiele zakładów przetwórczych. Straty w pogłowiu bydła mlecznego szacowane są na 6 proc. Wyraźnym problemem jest masowa emigracja, co skutkuje spadkiem sprzedaży produktów w kraju. Wielkim problemem jest także bardzo wysoka inflacja. Jednak w 2023 roku sytuacja zaczęła się nieco poprawiać i wydać już zmiany na lepsze. Przykładem jest choćby widoczny powrót do kraju części emigrantów

Wskazał, że przez ataki rakietowe, wiele zakładów i gospodarstw bywa pozbawionych prądu, co w warunkach produkcji mleczarskiej, gdzie surowiec musi być stale chłodzony, stanowi poważny problem. Równocześnie zaznaczył, iż obecnie prawie wszystkie zakłady mleczarskie są już wyposażone w generatory prądu.

Znacznie bezpieczeństwa żywnościowego i samowystarczalności żywieniowej podkreślała Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa.

- W obecnej sytuacji, gdy na Ukrainie trwa wojna, widać, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Dążenie w imię ochrony klimatu do ograniczenia produkcji rolnej jest dużym błędem

Dodała, że rząd i ministerstwo stara się rozmawiać z rolnikami, słuchać ich postulatów i na nie reagować. Przykładem tego jest chociażby wsparcie dla małych i średnich gospodarstw. Zaznaczyła, iż poważnym wyzwaniem są wysokie ceny energii. - Trzeba rozmawiać, jak można ograniczać wszelkie koszty producentów i przetworów – dodała.

Ważnym gościem był Janusz Wojciechowski, komisarz rolnictwa Unii Europejskiej. Przedstawił on swoją wizję przyszłości europejskiego rolnictwa. Oparta ona jest na kilku filarach takich jak: stabilność produkcji rolnej, zrównoważony rozwój rolnictwa, bezpieczeństwo żywnościowe obywateli oraz solidarność pomiędzy rolnikami a konsumentami.

- Komisja Europejska nie chce ograniczać czy likwidować hodowli i rolnictwa. Przynajmniej nie ma takich planów we Wspólnej Polityce Rolnej

Wskazał, że w Polsce 97 proc. gospodarstw rolnych ma do 50 hektarów. Mają one równocześnie 72 proc. gruntów rolnych. Z tego względu trzeba i KE będzie wspierać małe i średnie gospodarstwa.

Z kolei Jerzy Plewa, zauważył, że polska droga do Unii Europejskiej nie była łatwa.

- Tak samo ukraińska nie będzie łatwa. Wymogi fitosanitarne są jasno określone i strona ukraińska musi jest dokładnie wypełnić, a to wymaga zarówno czasu, jak i nakładów

Zaapelował także o ograniczenie emocji związanych z przyjmowaniem Ukrainy do wspólnoty.

Na zakończenie Forum, głos zabrała jego organizator, Agnieszka Maliszewska, która powiedziała, że cała branża mleczarska chce wspólnie pracować dla dobra rolników związanych z sektorem mleczarskim, dla dobra przetwórstwa, aby zapewniać żywność.

To jest bardzo wyraźny sygnał do całego świata. Naszym zadaniem jest wykarmienie ludzi po obu stronach granicy, czyli Ukraina, Polska, cała UE. Nasze zadanie to zabezpieczenie żywności dla wszystkich, którzy tej żywności potrzebują, a potrzebuje jej cały świat

- powiedziała Agnieszka Maliszewska.