Piotr Jankowski, dyrektor Wydziału Handlu w SM Mlekpol zaznaczył, że Mlekpol ma długą tradycję i duże doświadczenie jeśli chodzi o połączenia z innymi podmiotami na rynku.

Jankowski wskazał, że ŁSM Jogo to podmiot o długiej historii sięgającej lat 30, który posiada silne lokalnie marki: Jogo oraz lody Bambino.

Jaki plan ma Mlekpol na SM Jogo? Optymalizacja i specjalizacja.

- Spółdzielnie historycznie dostarczały na rynki lokalne, przez co produkcja była rozdrobniona, szeroki asortyment przez nieduże zakłady. W Jogo jesteśmy już po pierwszych działaniach, które mają na celu specjalizację. Robimy to w każdym z zakładów, tutaj będzie to produkcja napojów fermentowanych w opakowaniach typu PET. Tego rodzaju połączenia i to wynika z naszych doświadczeń wiążą się z dużym wyzwaniem, wymagają cierpliwości i zaufania po obu stronach. Cieszymy się, że udało się je sfinalizować, uzyskać zgodę UOKiK i dziś możemy skupić się na rozwoju - podsumował.