Jaki skład mają wegańskie jogurty?

Intensywnie rozwija się rynek wegańskich zamienników produktów zwierzęcych - mięsa i mleka. Jedną z takich pozycji są wegańskie jogurty. Wspólnie z autorkami serwisu Czytajsklad.com przyjrzeliśmy się ich składowi.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 19-08-2021, 13:37

Czym są wegańskie jogurty? /fot. Unsplash

Katarzyna Rada, właścicielka i pomysłodawczyni serwisu czytajsklad.com wymienia, że jogurty wegańskie dostępne na polskim rynku, bazują przede wszystkim na mleku i kremie kokosowym, bazie sojowej lub napoju sojowym z dodatkami skrobi, owoców i naturalnych aromatów. - Ich skład w ostatnich latach bardzo się poprawił, producenci rzadko już dodają do nich gumę guar, gumę ksantanową czy karagen jako substancje zagęszczające. Znakomita większość tego typu produktów zagęszczana jest bardziej naturalnymi substancjami, jak pektyny, błonnik cytrusowy, białka bobu, mąka z tapioki czy mączka chleba świętojańskiego - mówi.

infografika_dla_portalspozywczy_zamienniki_mleka.png

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Zawartość cukru

Mówiąc o owocowych jogurtach wegańskich, tak jak w przypadku ich odpowiedników na bazie mleka krowiego, warto zwrócić uwagę na zawartość dodanego cukru lub jego zamienników jak syrop z agawy, czy też koncentratów soków owocowych, niestety często możemy trafić na produkty mocno przesłodzone.

Najlepszy skład jogurtu

- Przygotowanie zdrowych i pełnowartościowych produktów wegańskich nie jest łatwym zadaniem dla producentów. Wynika to z tego, że często próbują one imitować tradycyjne produkty zwierzęce – a to wymaga zastosowania wielu zabiegów, dodatków i składników, które negatywnie wpływają na wartość żywieniową otrzymywanych produktów. Opracowując produkty wegańskie producenci powinni skupić się więc na unikatowych cechach produktów naturalnie powstających z roślin. To różne podejście widać wśród producentów parówek - mówi dr Krystyna Pogoń, dietetyk i technog żywności.

Nadmienia, że część tych dostępnych na rynku jest przygotowywana z masy powstałej z oczyszczonego białka roślinnego z dodatkiem tłuszczu, wody i przypraw. Żeby jeszcze lepiej przypominać mięsne parówki producenci dodają zagęstniki, dym wędzarniczy czy barwniki. Produkt taki jest całkowicie roślinny, ale jest to również żywność wysoko przetworzona i z naturalnym składem roślin ma niewiele wspólnego. Można jednak przygotować produkty bazujące na całych roślinach o konsystencji zbliżonej do parówek np. na bazie soczewicy, ciecierzycy z dodatkiem płatków zbożowych i przypraw. Zawierają one w swoim składzie nie tylko białko, tłuszcze i węglowodany, ale są także źródłem błonnika pokarmowego, witamin i minerałów i stanowią doskonały przykład na wysoką wartość żywieniową i prozdrowotną żywności roślinnej.

Właściwa baza jogurtu

- Do uzyskania dobrego jogurtu wegańskiego potrzebne jest zastosowanie właściwej bazy – a więc „mleczka” roślinnego które będzie fermentowane z użyciem bakterii jogurtowych. Najlepsze są bazy powstające z roślin bogatych w białko i węglowodany złożone oraz wartościowe tłuszcze – nasiona roślin strączkowych, orzechy i pestki czy zboża takie jak owies czy proso. Najlepszym rozwiązaniem jest jeżeli producent nie stosuje dodatków zagęszczających i stabilizujących, co jest możliwe przez odpowiedni dobór składu bazy. Jest to łatwe do uzyskania w przypadku jogurtów sojowych, które dzięki wysokiej zawartości białka w bazie są naturalnie gęste. Porównywalny efekt można osiągnąć wykorzystując roślinne polisacharydy tworzące na lepką i gęstą konsystencję. Do tej naturalnej kategorii można zaliczyć także zagęstniki takie jak skrobia, pektyny czy mączka chleba świętojańskiego – wskazuje Krystyna Pogoń.

Nie tylko gęste jogurty

- Warto jednak podkreślić, że jogurt nie musi być gęsty. Wśród produktów roślinnych brakuje pitnych jogurtów gdzie bardziej płynna konsystencja jest pożądana. Kontrowersyjnym tematem jest kwestia dodatków smakowych, które praktycznie zawsze idą w parze z cukrem. O ile niewielki dodatek cukru mający na celu pobudzenie fermentacji jest całkowicie akceptowalny o tyle proponowanie jogurtów smakowych słodzonych cukrem czy jego bogatymi w cukry proste zamiennikami (np. syrop z agawy) konsumentom stawiającym na zdrowe produkty nie jest dobrym pomysłem. Polecam więc szukać rozwiązań przez recepturę mieszając owoce o wyższej słodyczy z tymi bardziej kwaśnymi. Jako naturalny dodatek słodzący można wykorzystać banany, purée z jabłka, mango, brzoskwiń, sok winogronowy - wskazuje dr Pogoń.

- Na koniec warto jeszcze przypomnieć producentom, że produkty dedykowane dla wegan mogą być suplementowane w wybrane witaminy i składniki mineralne, których źródłem w tradycyjnej diecie są produkty pochodzenia zwierzęcego. Dotyczy to w szczególności witaminy B12 oraz D, a także wapnia i żelaza - dodaje.

Rosnące grono nabywców

Skład produktów mięsnych i tych na bazie mleka, jak i ich wegańskich zamienników, może budzić kontrowersje świadomych nabywców. - Istotą najlepiej pojętej diety wegańskiej i wegetariańskiej jest spożywanie produktów niskoprzetworzonych, kasz, strączków, orzechów, dużych ilości świeżych warzyw, a poza sezonem korzystanie z lokalnych warzyw okopowych, przetworów, kiszonek lub warzyw mrożonych. Jednak tempo życia, walory smakowe i chęć wracania do smaków dzieciństwa powoduje, że gotowe produkty, łatwe i szybkie w użyciu, znajdują swoje grono nabywców - uważa Katarzyna Rada.