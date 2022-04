strefa premium

Jakie perspektywy stoją przed mleczarstwem? Analiza pierwszego kwartału

Jeśli ktoś uważa, że po całkiem dobrym 2021 roku, sektor mleczarski wzniesie się na wyżyny wzrostu, jest w błędzie. Szykuje się bardzo trudny rok, może dojść do poważnych wahań na rynku, a trudności finansowe mogą dotknąć zarówno gospodarstwa mleczne jak i zakłady przetwórcze – uważa Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka i pierwsza wiceprzewodnicząca Cogeca.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 05-04-2022, 20:58

Jakie perspektywy stoją przed mleczarstwem? /fot. Unsplash

- To nie czarne scenariusze, to niestety smutna prawda i warto już dziś mówić o zbliżającym się poważnym kryzysie w sektorze mleczarskim, po to, by zminimalizować jego skutki i przygotować się na trudny czas, jaki czeka rolników i przetwórców – mówi Agnieszka Maliszewska. Jej zdaniem wojna na Ukrainie, gigantycznie rosnące koszty produkcji, światowy spadek produkcji mleka i widmo globalnego kryzysu żywnościowego spowodowanego m.in. brakami w paszach, presja sieci handlowych na obniżki cen u producentów i brak ustępstw ze strony Komisji Europejskiej w zakresie czasowego odejścia od ambicji Zielonego Ładu to tylko początek całej listy elementów, które złożą się na tę mleczną układankę, której skutki odczuwać będziemy przez kolejne lata.

Zaznacza, że trudno dziś o wiarygodnie podsumowaniu pierwszego kwartału 2022 roku, ponieważ na rynku są tylko śladowe informacje podsumowujące kwartał. Nie mniej już od jakiegoś czasu z rynku płyną sygnały, że po pieszych tygodniach wysokich cen na światowym rynku, sytuacja cenowa ustabilizowała się.

Ceny produktów mlecznych na świece