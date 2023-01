Fundusz Promocji Mleka opracował Strategię promocji dla branży mleka i przetworów mlecznych na rok 2023. Jakie problemy dostrzega i jak zamierza im sprostać?

Jakie są cele Strategii Funduszu Promocji Mleka na 2023 rok? /fot. Shutterstock

Problemy stojące przez branżą mleczarską

Strategia Funduszu Promocji Mleka na 2023 rok zawiera szczegółową analizę sytuacji sektora mleczarskiego. Wśród problemów, jakim musi sprostać ta branża, strategia wymienia m.in. wzrost kosztów produkcji mleka, ograniczenie możliwości eksportu spowodowanej przez wojnę na Ukrainie, zerwanie niektórych łańcuchów dostaw, ograniczenie możliwości eksportu spowodowanej przez COVID-19, szczególnie z Chinami.

Autorzy ponadto zwracają uwagę na niewystarczającą opłacalność produkcji mleka i ryzyko całkowitego spadku opłacalności produkcji, jak również na niską cenę uzyskiwaną za produkty mleczarskie na rynku UE. Jak również konieczność poszukiwania nowych rynków zbytu, tj. kraje trzecie, kierunek azjatycki i Afryka oraz malejące pogłowie krów mlecznych.

Ważnym problemem jest także Strategia w ramach Europejskiego Zielonego Ładu - "Bioróżnorodności" i "od Pola do Stołu", która może mieć znaczący wpływ na pogorszenie konkurencyjności polskiej branży mleczarskiej na rynkach zagranicznych – słabe przygotowanie polskich przetwórców do nowej europejskiej polityki zmniejszenia wpływu globalizacji na produkcję i spożycie mleka i wyrobów mlecznych.

Za oddzielną grupę problemów, którym może sprostać FPM, można uznać brak wystarczającej wiedzy wśród społeczeństwa na temat walorów wysokiej jakości mleka i produktów mlecznych, zbyt niskie spożycie produktów mlecznych na runku krajowym, jak również czarny PR wokół mleka, spowodowany popularyzacją zmanipulowanych lub

niesprawdzonych informacji oraz promocja napojów roślinnych jako zamiennika

mleka. Z tym wiąże się domaganie się zakazu reklamy produktów mlecznych.

Cele Strategii FPM

Strategia FPM ma jasno sprecyzowane cele - wzrost spożycia mleka i budowanie dobrego PR wokół mleka i produktów mlecznych.

Dodatkowo wymienione są działania informacyjne o walorach mleka i produktów mlecznych, działania edukacyjne skierowane do najmłodszych celem budowania prawidłowych nawyków żywieniowych, działania mające na celu zachęcanie do utrzymania produkcji mleka w kontekście strategii „od Pola do Stołu”, oraz działania mające na celu analizę i monitorowanie rozwiązań prawnych mogących mieć wpływ na rynek polskich produktów mleczarskich.

Strategia przewiduje prowadzenie badań rynkowych dotyczących spożycia mleka i przetworów mlecznych, jak również wsparcie młodych rolników celem zatrzymania migracji/odchodzenia od rolnictwa i wsparcie działań organizacji krajowych i międzynarodowych na rzecz wspólnych działań niwelujących skutki Strategii „od Pola do Stołu”. FPM chce także wspierać eksport polskich produktów mleczarskich i otwieranie nowych możliwości eksportowych polskich producentów i przetwórców mleka. Temu ma służyć umacnianie wizerunku polskiego mleczarstwa na arenie międzynarodowej.

FPM dostrzega również konieczność prowadzenia działań PR przeciwdziałających dyskredytowaniu mleka i produktów mlecznych (antyreklama, negatywna reklama) przez organizacje wegańskie lub tzw. liderów opinii społecznej, także w mediach społecznościowych. Chce podejmować w tym kontekście działania antykryzysowe związane z dezawuowaniem roli mleka w diecie oraz zabezpieczenie branży przed kryzysami wizerunkowymi, mogącymi negatywnie wpłynąć na poziom zaufania do mleka i jego przetworów.

FPM widzi również konieczność zatrzymania wewnętrznej migracji ze wsi do miast, przygotowanie kadry do kontynuacji produkcji mleka, jak również doskonalenie kadr branży mleczarskiej przez szkolenia w różnej formie dedykowane sektorowi mleczarskiemu

Strategia przewiduje monitorowanie i analiza sytuacji na rynku branży mleczarskiej, w tym analiza sprzedażowa, skupowa jak również udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą bydła mlecznego, produkcją lub przetwórstwem mleka oraz udział w targach międzynarodowych, organizacja spotkań wspierających eksport, w tym w formie online.

Strategia FPM zakłada także wzmocnienie pozycji poprzez uczestnictwo polskich organizacji w UE i na świecie i wzmocnienie pozycji polskiej spółdzielczości i mleczarstwa na arenie międzynarodowej. Chce promować stosowane innowacyjne rozwiązania przez podmioty branży mleczarskiej w zakresie produkcji, skupu, rozwoju kadr, technologii, potencjału i efektywności w kontekście podnoszenia konkurencyjności branży i jakości produktu finalnego (mleko i jego przetwory) w celu wypracowania pozycji na arenie krajowej i międzynarodowej. Przewiduje także wsparcie rozwiązań i działań wpisujących się w Zielony Ład, w szczególności rolnictwa ekologicznego oraz innych uznanych krajowych systemów jakości produktów mleczarskich, jak również badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mleka i przetworów mlecznych.

Strategia wymienia także cele szczegółowe

Zakłada promocję spożycia mleka wśród najmłodszych poprzez kontynuację wieloletnich kampanii prowadzonych cyklicznie, dzięki czemu kształci się nawyki konsumenta od najmłodszych lat, oraz promocja spożycia mleka wśród dorosłych konsumentów podejmujących decyzje zakupowe. Będą podejmowane działania informacyjne i edukacyjne, celem których jest budowa pozytywnego wizerunku mleka i jego przetworów, a także przetwórców i producentów mleka



FPM przewiduje m.in. wsparcie przedsiębiorców w zakresie:

w pozyskiwaniu nowych kontraktów handlowych: na rynku krajowym, unijnym, w celu zwiększenia eksportu mleka i przetworów mlecznych

w realizacji nowatorskich przedsięwzięć, których celem jest zwiększenie spożycia mleka i jego przetworów oraz zwiększenie eksportu

utrzymanie pozycji w czołówce europejskich liderów produkcji i przetwórstwa mleka, dzięki działaniom na arenie międzynarodowej

zachęcenie młodzieży na terenach wiejskich do kontynuacji produkcji mleka

poprzez zapewnienie im dostępu do wiedzy w zakresie trendów produkcji mleka, nowoczesnego chowu i hodowli bydła

stałe podnoszenie jakości i atrakcyjności produktów mlecznych

stałe podnoszenie kwalifikacji kadr branży mleczarskiej

Strategia zakłada także analizę trendów konsumenckich i dostosowanie się do ich zmian, wsparcie systemów rolnictwa ekologicznego, wsparcie systemów jakości produktów mleczarskich oraz wsparcie otwierania nowych możliwości eksportowych polskich producentów i przetwórców mleka z uwzględnieniem regionu ASEAN.

Współpraca z organizacjami zewnętrznymi

Polska branża mleczarska powinna prowadzić szeroko zakrojone działania lobbingowe na arenie międzynarodowej i krajowej. W zakresie działań międzynarodowych niezbędne są: współpraca z DG Agri, w szczególności z komisarzem, Parlamentem Europejskim (z polskimi i europejskimi eurodeputowanymi odpowiedzialnymi za kluczowe kwestie dla polskiego mleczarstwa). Konieczne jest też utrzymanie członkostwa w organizacjach międzynarodowych takich jak EDA, FIL/IDF, COGECA i uczestnictwo w spotkaniach przez nie organizowanych, kongresach europejskich i polskich o charakterze międzynarodowym.

Bardzo duży nacisk należy kłaść na współpracę z organizacjami mającymi kluczowy głos w relacjach z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską, w kontekście tworzenia Nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Niezbędna jest współpraca z krajowym parlamentem oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Istotna (nadrzędna, kluczowa) jest współpraca z instytucjami opiniotwórczymi i naukowymi

Strategia wymienia grupy docelowe, do których powinien trafić przekaz.

Dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz młodzież wraz z rodzicami,

nauczycielami i opiekunami

Nastolatkowie poszukujący w mediach społecznościowych informacji na temat diet i stylu życia

Osoby dorosłe podejmujące decyzje zakupowe

Kadra zakładów przetwórczych

Rolnicy - producenci mleka ze szczególnym uwzględnieniem młodych mieszkańców wsi

Pośrednicy w handlu

Szefowie kuchni hoteli i restauracji

Blogerzy, influenserzy, vlogerzy

HoReCa

Biznes decydujący o eksporcie i imporcie

Konsumenci mleka i produktów mleczarskich na całym świecie

Eurodeputowani, DG Agri, DG Sante

Lekarze, dietetycy, celebryci

Kanały komunikacji

W strategii FPM wymienione są kanały komunikacji, którymi Fundusz chce realizować swoją misję. Są to: Social media, Internet, spotkania bezpośrednie, w tym udział w targach krajowych, międzynarodowych i misjach handlowych, tradycyjne media (prasa, TV/media), szkolenia, konferencje dla producentów, przetwórców i handlowców, webinaria oraz hybrydowe - spotkania osobiste połączone z online.

