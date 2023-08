Mleko krowie odgrywa ważną rolę w zachowaniu kondycji organizmu człowieka niezależenie od wieku. W jego składzie możemy znaleźć szereg składników pokarmowych, które co warto podkreślić, występują naturalnie.

Jakie wartości odżywcze niesie mleko?

Źródło cennych składników odżywczych

Ten łatwo dostępny, nieprzetworzony produkt o wysokiej gęstości odżywczej (duża ilość składników odżywczych w jednostce energii – w 1 kcal), dobroczynnie wpływa na rozwój zarówno dzieci jak i dorosłych. Mleko zawiera bowiem białko wyposażone we wszystkie aminokwasy egzogenne w proporcjach zbliżonych do zapotrzebowania człowieka, które w przeciwieństwie do białek roślinnych przyswajalne są niemal w 100%. Co więcej, należy podkreślić, że napoje na bazie roślin często są wzbogacane w mikroelementy, więc nie powinno się ich stawiać na równi z produktami mleczarskimi, ponieważ posiadają różną biodostępność minerałów (w tym wapnia) oraz zawierają składniki słodzące np. syrop glukozo-fruktozowy.

To właśnie znakomita biodostępność wapnia powoduje, że produkty mleczne przeważają nad roślinnymi. W 100 ml mleka znajduję się około 120 mg wapnia, co oznacza, że 1 szklanka tego napoju pokrywa około 25-35 % zapotrzebowania organizmu na ten pierwiastek. Szczególnie istotne jest w okresie rozwoju młodego organizmu, ponieważ wpływa on na mineralizację kośćca, obniżając ryzyko złamań oraz wystąpienia osteoporozy w późniejszym etapie życia.

Co ważne, produkty mleczne takie jak jogurt, kefir, maślanka, stanowią cenne źródło probiotyków, dobroczynnie wpływają na funkcjonowanie układu pokarmowego. Bakterie kwasu mlekowego sprawiają, że lepiej są przyswajane takie składniki jak wapń, żelazo, fosfor oraz witaminy z grupy B. Przyczyniają się również do obniżenia cholesterolu i trójglicerydów we krwi, normalizują pH żołądka i hamują namnażanie się patogenów.

Mleko a alergia pokarmowa

Osoby ze zdiagnozowaną alergią na białka serwatkowe lub kazeinowe powinny zrezygnować z nabiału. Warto jednak podkreślić fakt, że w naszym społeczeństwie boryka się z nią ok. 0,65% dzieci do 2 roku życia. Alergia na białka mleka krowiego niekiedy jest mylona z nietolerancją laktozy, czyli cukru mlecznego. W tym przypadku można skorzystać z produktów bez laktozowych lub spróbować mlecznych produktów fermentowanych takich jak jogurt, kefir i maślanka, zawierających małe ilości laktozy.

Ciekawostką jest fakt, że im bardziej będziemy unikać produktów mlecznych tym bardziej jesteśmy narażeni na ryzyko nietolerancji, ponieważ rezygnacja ze spożycia nabiału prowadzi do tego, że zanika w organizmie produkcja enzymu laktaza, który rozkłada cukier mleczny do glukozy i galaktozy.

Mleko i produkty mleczne normalizują masę ciała

Dodatkowo mleko i jego przetwory zaliczane są do produktów o niskim indeksie glikemicznym i niskokalorycznych. Dlatego sprzyjają utrzymaniu właściwej masy ciała i przy prowadzeniu prawidłowo zbilansowanej diety chronią dzieci i młodzież przed wystąpieniem nadwagi lub otyłości. Ponadto dają na długo uczucie sytości i znakomicie nawadniają. Stanowią one również znakomity dodatek do śniadania lub jako przekąska do szkoły. Mleko i jego przetwory należące do najlepiej zrównoważonych pokarmów naturalnych, powinny zostać uwzględnione w pełnowartościowej diecie człowieka.

Po więcej informacji ze świata mleka i przetworów mlecznych zapraszamy na stronę www.kochammleko.pl poświęconej kampanii „Mamy kota na punkcie mleka” sfinansowanej z Funduszu Promocji Mleka i organizowanej przez Polską Izbę Mleka we współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl