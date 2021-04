Jogurt, który zwalcza koronawirusa? Sprawę bada policja

Policjanci weszli do siedziby głównej i pięciu innych placówek firmy Namyang Dairy Products Co. w mieście Sedżong, w tym do jej laboratorium - poinformowała agencja Yonhap.

Dochodzenie wszczęto na wniosek ministerstwa bezpieczeństwa żywności i leków. Resort zarzucił firmie złamanie zakazu stosowania reklam bezpodstawnie sugerujących konsumentom, że produkty mogą zapobiegać chorobom lub je leczyć.

Namyang twierdził w kwietniu podczas sympozjum, że jego jogurty mają wysoką skuteczność w hamowaniu wirusa grypy i koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego Covid-19.

Według ministerstwa twierdzenia te głoszono bez przeprowadzenia testów na zwierzętach ani prób klinicznych na ludziach. Firma miała też sugerować, że antywirusowe działanie dotyczy całej serii produktów, podczas gdy w laboratorium badano pod tym kątem tylko jeden rodzaj jogurtu.

Jogurt w walce z koronawirusem a reklama

W odpowiedzi na skargę resortu Namyang przeprosił za wywołane zamieszanie. Ponowił jednak zapewnienie, że jego produkty wykazały skuteczność w hamowaniu wirusów we wstępnych eksperymentach.

Twierdzenia o antywirusowych właściwościach jogurtu wywindowały na krótko ceny akcji Namyangu, co rodzi podejrzenia, że firma ogłosiła je właśnie w tym celu. Przedstawiciel ministerstwa bezpieczeństwa żywności i leków oświadczył jednak, że resort nie bada tego wątku - przekazał Yonhap.

Władze Sedżongu poinformowały już firmę, że za naruszenie przepisów dotyczących reklamy i etykietowania produktów jej fabryka zostanie zamknięta na dwa miesiące. Oficjalna decyzja ma zostać ogłoszona w najbliższych dniach.