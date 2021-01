Jubileuszowa loteria marki Łaciate zakończona sukcesem

Do udziału w loterii mleka Łaciate zachęcały nie tylko atrakcyjne nagrody, ale także rozbudowana kampania prowadzona jednocześnie w wielu kanałach. Przygotowano spot telewizyjny i radiowy, reklamy emitowano również w wybranych serwisach internetowych oraz na Facebooku. Zasady loterii były bardzo proste. Wystarczyło kupić promocyjny karton mleka Łaciate, zachować paragon i kod z opakowania, a następnie zarejestrować go na stronie loterii. O wygranej łaciatych gadżetów uczestnik informowany był bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia, natomiast karty podarunkowe były rozlosowane w drodze cyklicznych losowań. Ponad 60% biorących udział w loterii stanowiły kobiety, a najliczniejsza grupa wiekowa, ponad 45%, to osoby młode od 25 do 44 roku życia.

Wszystkie jubileuszowe działania marki Łaciate były wyjątkowe i pełne niespodzianek. Nawiązywały do zeszłorocznych akcji opowiadających o przyjaźni krowy Łaciatej i bociana.