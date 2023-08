Polski sektor mleczarski przeżywa poważny kryzys. Świadczą o tym nie tylko coraz słabsze wyniki ekonomiczne, ale też sygnały dochodzące od wielu małych zakładów i spółdzielni, które zaczynają mieć problemy z płatnościami za mleko. – mówi Agnieszka Maliszewska, organizatorka Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej.

Sektor mleczarski stoi w obliczu wyzwań, które skłaniają do dyskusji wśród interesariuszy i ekspertów branżowych. Gorąco zapraszamy do wysłuchania wystąpień gości najwyższego szczebla w rolnictwie - Komisarza UE ds. Rolnictwa - Janusza Wojciechowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Roberta Telusa, Sekretarza Generalnego Copa-Cogeca - Pekki Pesonena i Sekretarza Generalnego Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy - Alexandra Antona. Forum daje możliwość wymiany przemyśleń i skupia się na kwestiach zrównoważonego mleczarstwa, wyzwaniach i szansach rozwoju branży oraz proponowanych kierunkach zmian.

Już 20 i 21 września 2023 roku w Białymstoku wspólnie zastanowimy się jak powinna wyglądać produkcja mleczna wśród przyszłych pokoleń. Gdzie zrównoważona produkcja jest szansą na nowe perspektywy, a kiedy może stanowić zagrożenie dla sektora? Czy ambicje prawodawców odpowiadają na rzeczywiste potrzeby i są możliwe do zrealizowania?

Rolnicy i przetwórcy mleka napotykają trudności z efektywnym zarządzaniem swoją działalnością w obliczu nieprzewidywalnych zmian rynkowych. Popyt na produkty mleczarskie jest bardzo wrażliwy na zmiany preferencji konsumentów, globalne warunki gospodarcze i trendy żywieniowe. Niestałość popytu może prowadzić do zmienności cen i wpływać na ogólną stabilność sektora. Natomiast ceny produktów mleczarskich mogą podlegać gwałtownym wahaniom ze względu na zmiany dynamiki podaży i popytu, handel międzynarodowy i wahania sezonowe. Ponadto zmiana nawyków zakupowych konsumentów, takich jak zwiększona liczba zakupów online i wzrost liczby modeli bezpośrednich dla konsumentów, wpłynęła na strategie dystrybucji i marketingu produktów mlecznych. Zmieniające się preferencje konsumentów w kierunku alternatyw opartych na roślinach również nie pozostały obojętne dla branży.

Zrównoważone praktyki i zmniejszenie śladu węglowego sektora będą istotnymi tematami rozmów w trakcie Forum, podobnie jak praktyki związane z dobrostanem zwierząt w przemyśle mleczarskim. Utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa i jakości żywności w produkcji i przetwórstwie produktów mlecznych ma kluczowe znaczenie, dlatego debaty skoncentrują się na zagadnieniu zapewnienia jakości w całym łańcuchu dostaw.

W obecnej sytuacji politycznej w Europie i na świecie, w obliczu toczącej się wojny w Ukrainie, nie można pominąć tematu jej wpływu na gospodarkę światową, w tym również na branżę mleczarską. O tym również podejmiemy dyskusję podczas Forum.

Sektor mleczarski jest dynamiczny, a Forum to bez wątpienia jedno z najbardziej prestiżowych i wyjątkowych wydarzeń tego sektora. Obecność na Forum to szansa do nawiązania współpracy wewnątrzsektorowej. Jest to niepowtarzalna okazja, aby zdobywać wiedzę na najwyższym poziomie i podjąć udział we wspólnych działaniach, które mają realny wpływ na branżę.

To będzie wyjątkowa edycja Forum. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: https://forum-mleczarskie.org/