Kampania Mamy kota na punkcie mleka dostosowała regulamin do realiów pandemii koronawirusa

Na zgłoszenia czeka cały 2020 rok. Aby dołączyć do programu należy wejść na naszą stronę internetową www.kochammleko.pl zapoznać się z regulaminem, pobierać deklarację przystąpienia do projektu, wypełnić i odesłać najlepiej na adres mailowy promocja@izbamleka.pl. Placówka zostanie wyposażona w szeroki zasób materiałów edukacyjnych i gadżetów (ilość materiałów ograniczona) oraz będzie mogła brać udział w ciekawych konkursach i spotkać mlecznych bohaterów – kota Mleczysława lub Mleczną Kitę.

Polska Izba Mleka, organizator kampanii, podkreśla, że mleko i jego przetwory powinny być stałym składnikiem zróżnicowanej diety dzieci, jak i dorosłych. Dzięki obecności w nim wielu składników odżywczych i pokarmowych pomaga utrzymać organizm w dobrej kondycji. Mleko i jego przetwory bogate są w białko, potas, magnez, cynk, miedź, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E, K) oraz witaminy z grupy B. Zawarty w mleku wapń, fluor, fosfor, wzmacniają zęby i zapobiegają próchnicy. Szczególnie istotny dla uzębienia jest wapń, który odpowiada za ich prawidłową strukturę. Znajdziemy go w takich produktach mlecznych jak mleko, jogurt, maślanka czy kefir. Brak odpowiedniej ilości tego pierwiastka w organizmie niesie za sobą poważne problemy w postaci kruchości zębów jak i uszkodzenia zębów. Jednym z produktów mlecznych, które obniżają rozwój próchnicy są sery żółte. Te artykuły spożywcze podnoszą pH płytki nazębnej i równocześnie zapobiegają zapaleniu dziąseł. Ser zawiera w swoim składzie difosforany, wzmacniające szkliwo.

Dlatego też w ciągu dnia powinniśmy pamiętać o mleku i produktach mleczarskich. Wystarczy 3-4 szklanki mleka by pokryć dzienne zapotrzebowanie organizmu dziecka. Nabiał to nie tylko cenne źródło witamin i minerałów, to również dzienna dawka energii.