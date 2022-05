Kampania Mlekpolu promuje nowe dipy śmietankowe

Dipy śmietanowe typu crème fraiche to nowoczesna i oryginalna nowość we francuskim stylu od SM Mlekpol. Wprowadzenie ich na rynek związane jest również z działaniami marketingowymi pod hasłem „Razem smaczniej”, które mają na celu wypromowanie kategorii produktów gotowych do użycia, ale przede wszystkim pokazanie różnorodności i wygody ich zastosowań w kuchni.

Autor: portalspożywczy.pl/PR

Data: 30-05-2022, 11:18

W ramach działań prowadzona będzie intensywna kampania display oraz digital, pojawią się także billboardy sponsorskie w telewizji.

Smaki Dipów

Na sklepowych półkach Dipy od SM Mlekpol dostępne są w trzech intrygujących odsłonach smakowych:

z czosnkiem i ziołami,

z karmelizowaną cebulką i cheddarem,

z pomidorami, papryką i chili.

Gotowe do spożycia i pełne smaku – takie są Dipy śmietanowe od SM Mlekpol i właśnie to chcemy przekazać konsumentom, poprzez nasze działania. W polskich domach eksperymenty w kuchni stały się codziennością. Może być uzupełnieniem zup, sałatek, mięs, ryb, makaronów, potraw grillowanych, a nawet tradycyjnych kanapek – mówi Dorota Grabowska, Kierownik Marketingu SM Mlekpol.

Kampania Mlekpolu

Kampania rozpocznie się w czerwcu letnim grillowaniem, by następnie jesienią zaprezentować rozgrzewające dania. Finał odbędzie się podczas wielkiego wydarzenia w samej końcówce roku, czyli Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, podczas których Dipy będą z pewnością gotowe „do podania”.