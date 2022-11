Dieta powinna być różnorodna – to nasz sposób odżywiania, w którym wszystkie dostępne składniki odżywcze odgrywają bardzo ważną rolę. Patrząc na talerz zdrowego żywienia, proponowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, widać wyraźnie mleko i jego przetwory odgrywające istotną rolę w naszej diecie.

Składniki mleka

Wiele składników mleka możemy znaleźć w aptece. Znajdziemy tam laktoferynę, fosfolipidy czy probiotyki i inne. Wiedzieliście, że te same związki są obecne w mleku, w naturalnym środowisku, pełnym wielu innych, odżywczych składników?

Tłuszcz mleczny, to naturalny tłuszcz, o wielu właściwościach odżywczych. Wolne rodniki powodujące stres oksydacyjny – brzmi znajomo? Czy mleko nas przed nim uchroni? Oczywistym jest, że życie bez używek, wysoko przetworzonej żywności, z odpowiednią ilością snu i przestrzeganie innych ważnych aspektów zdrowego trybu życia są najlepszym gwarantem ochrony przed stresem oksydacyjnym, ale

w zapobieganiu wspomoże nas również naturalnie występująca w pełnotłustych produktach mlecznych witamina E. Witaminy A i D, jako witaminy rozpuszczalne

w tłuszczach, naturalnie wzbogacają masło, śmietankę, śmietanę, sery czy inne pełnotłuste produkty mleczne, a my włączając je do naszej diety wspomagamy pracę naszego układu odpornościowego, kostnego, jak również wspieramy utrzymanie prawidłowego stanu naszych błon śluzowych.

Wapń główny składnik mleka

Myśląc o mleku i jego walorach zdrowotnych czy odżywczych, myślimy przede wszystkim o wapniu, który jest bardzo ważnym składnikiem dla naszego organizmu. Mleko, a zwłaszcza jego przetwory, takie jak sery dojrzewające, odznaczają się nie tylko wysoką zawartością tego makroelementu, ale również jego bardzo wysoką przyswajalnością, na którą wpływają również inne składniki mleka występujące

w odpowiednich proporcjach. Dla przykładu – odpowiednia proporcja zawartości fosforu, w stosunku do zawartości wapnia, obniża wydalanie tego ostatniego z naszego organizmu, a powstały w czasie fermentacji cukru mlekowego – laktozy – kwas mlekowy, wspomaga wbudowywanie wapnia w nasze kości. Czy tylko nasze kości są wdzięczne za dostarczanie wapnia wraz wyrobami mlecznymi? Ten mikroelement odgrywa bardzo ważną rolę również przy regulacji procesów krzepnięcia krwi i wspomaga nasz cały układ mięśniowy.

Czy osoby aktywne korzystają z bogactwa składników odżywczych i prozdrowotnych mleka? Wystarczy zapytać każdego sportowca o stosowanie koncentratów serwatki, np. WPC – gwarantuję, że każdy z nich ma w swoim jadłospisie łatwo przyswajalne, lekkostrawne składniki odżywcze pochodzące z serwatki. Białka serwatkowe są wykorzystywane również przy rekonwalescencji osób chorych – kolejny składnik mleka, który znajdziemy w aptece. Białka serwatkowe znajdziemy też na półkach sklepowych w postaci serków serwatkowych czy jako dodatek użyty przy produkcji wyrobów cukierniczych i piekarniczych. Serwatkę lubią mikroorganizmy zamieszkujące nasz organizm i mu sprzyjające. Witamina B12 obecna w serwatce wspomoże naszą odporność – co w obliczu pandemii jest bardzo ważne, a witamina B2 ułatwi przyswajanie żelaza.

Polskie produkty mleczne dla wszystkich

Wielu zastanawiało się na czym polega fenomen długiego życia ludzi pochodzących z Kaukazu – kolebki kefiru. Czy już się domyślasz, jakie wysnuto wnioski? Tak, to właśnie tym samym kefirem, do produkcji którego grzybki kefirowe sprowadzono prosto z Kaukazu, w XIX wieku, w Ogrodzie Saskim, w Warszawie, w uzdrowisku – Zakładach Leczniczych Kumysem i Kefirem, leczono z różnych chorób skierowanych tam kuracjuszy. Czy trzeba czegoś więcej na dowód walorów mleka i mlecznych wyrobów…?

Kampania „Polskie produkty mleczne dla wszystkich”, której autorem jest KZSM Zw. Rew. wraz z partnerami: NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" i Polskim Związkiem Zawodowym Rolników oraz patronem – Fundacją Instytutu Matki i Dziecka, zaprasza po więcej informacji na media społecznościowe i przed ekrany telewizji.

Kampania została sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka.

