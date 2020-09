KE debatowała z organizacjami rolniczymi o przyszłości rolnictwa w Europie

- To były dwa bardzo intensywne, ale też bardzo ważne dni, podczas których omówiono najważniejsze kwestie dotyczące sektora rolniczego, szczególnie spółdzielczości rolniczej - mówi Agnieszka Maliszewska. - Zaczynając od niezwykle ważnego orędzia Pani Przewodniczącej, podczas którego dowiedzieliśmy się o zwiększonych ambicjach klimatycznych, w tym także założeń dla rolnictwa, po dążenia komisji w zakresie znakowania produktów, wspierania produkcji ekologicznej, a kończąc na niewiadomych o WPR.

Podczas swojego przemówienia (16.09.2020) przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła, że Komisja zamierza wykorzystać moment "budowania świata, w którym chcemy żyć", intensyfikując działania w zakresie zmiany klimatu i innowacji cyfrowych, walki z rasizmem i dyskryminacją, zapewnienia godnych płac minimalnych oraz zwiększenia uprawnień unijnych agencji zdrowia publicznego.

Przewodnicząca zaproponowała podniesienie celu Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) do 2030 r. z co najmniej 40% do "co najmniej 55%".

Wniosek swój opiera na ocenie wpływu Komisji. Całość materiału znajduje się w załączeniu, zaś kwestie dotyczące rolnictwa na str. 19-22.

Przewodnicząca zapewniła, że w analizie "przyjrzano się dogłębnie każdemu sektorowi", aby określić "jak szybko moglibyśmy się posunąć" i jak można to zrobić "w odpowiedzialny sposób", przypominając jednocześnie, że Fundusz sprawiedliwego przejścia będzie wspierał regiony, w których przejście na gospodarkę ekologiczną będzie trudniejsze i bardziej kosztowne.

Uczestniczący w spotkaniu COGECA Lukas Visek, odnosząc się do kwestii zaproponowanych większych ambicji w zakresie ochrony środowiska powiedział, że rolnictwo europejskie musi być zrównoważone. Dodał, że takie jest oczekiwanie konsumentów. Zdaniem organizacji konsumenckich dwie trzecie konsumentów chce zmian, chce jeść więcej warzyw i roślin produkowanych w taki sposób by konsumenci znali historię produktu. Zapowiedział, że jeszcze w 2022 r. wejdzie obowiązek znakowania z przodu opakowania informacją o tym, czy produkt wyprodukowany został zgodnie z zachowaniem zasady zrównoważoności.

„Chcemy dać konsumentom możliwość nabywania produktów takich jakich szukają” - powiedział Visek. Jego zdaniem odsetek wegetarian i wegan stale rośnie, wobec tego należy konsumentom zabezpieczyć taką żywność, model zrównoważoności musi być jednym z kierunków rozwoju przedsiębiorstw rolniczych.