KE krytykowana za działania na rynku mleka i mięsa

W formie video-konferencji odbyło się spotkanie Komisji Europejskiej z działającymi w ramach Copa-Cogeca organizacjami producentów mleka i wołowiny. Głównym tematem rozmów była sytuacja na rynkach rolnych po epidemii koronawirusa oraz ocena działań podjętych przez Brukselę w celu ratowania sytuacji rolników i przetwórców. - Organizacje branżowe z jednej strony podziękowały Komisji Europejskiej za szybkie podjęcie działań, z drugiej strony zgłosiły szereg krytycznych ale i konstruktywnych uwag za jej częściowo nieskuteczne działania podczas kryzysu związanego z Covid-19. Ich zdaniem Bruksela powinna być lepiej przygotowana na takie wydarzenia. Teraz jest czas, aby podczas prac nad strategią „Od pola do stołu”, takie instrumenty pomocowe były lepiej przygotowane. Obecne w opinii uczestników spotkania są po prostu przestarzałe – powiedział po spotkaniu Jerzy Wierzbicki z Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego oraz szef grupy roboczej „Promocja” Copa -Cogeca.

W przypadku rynku wołowiny uaktualnienia wymagają przepisy dotyczące mechanizmu dopłat do prywatnego przechowalnictwa. Obecny model został ustalony 20 lat temu i zakłada przede wszystkim dopłaty do ćwierci mrożonych z kością. Problem w tym, że takimi elementami już się nie handluje. Wprawdzie można było składować mięso bez kości ale tutaj stawka była taka sama jak za mięso z kością, co skutecznie zniechęciło zakłady do skorzystania z pomocy.

Komisja Europejska została skrytykowana także za swoje działania na rynku mleka. Tu również uruchomiono mechanizm dopłaty do prywatnego przechowalnictwa dla odtłuszczonego mleka w proszku, masła oraz serów. Tylko w tym ostatnim produkcie obowiązywały kontyngenty krajowe. Niestety w niektórych krajach zostały one wykorzystane bardzo szybko. – Sześć krajów członkowskich wykorzystało swoje limity na prywatne przechowalnictwo sera już w pierwszych tygodniach od ich uruchomienia. A Hiszpanie i Włosi zrobili to nawet w ciągu 72 godziny. Dlatego podczas dyskusji z Komisją Europejską zwrócono uwagę, że następnym razem uruchamiając takie działania warto zwrócić uwagę, które kraje będą z nich korzystać bardziej, a które mniej. I dopiero po takiej analizie rozdzielać kontyngenty – mówiła uczestnicząca w spotkaniu Dorota Śmigielska z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.