KE przestawiła propozycje pakietu pomocowego dla rolnictwa

Komisja Europejska po akceptacji przez kolegium komisarzy UE przestawiła propozycje pakietu pomocowego dla rolnictwa. Pakiet zawiera m.in.:

1. Pomoc dot. prywatnego przechowywania w sektorze mleczarskim (OMP, masło,ser) i mięsnym (wołowina, baranina i kozina).

2. Aktywacja Art.222 CMO dla sektora mleczarskiego, innych sektorów, takich jak ziemniaczany i kwiatowy .

W obecnym stanie rozwoju rynku zanajbardziej korzystne schematy wsparcia w sektorze mleczarskim uznano prywatne przechowywanie (PSA) w wymienionych poniżej obszarach w oparciu o ich wkład w zapewnienie stabilności cen i produkcji, a tym samym stabilności dostaw żywności i bezpieczeństwa żywnościowego:

OMP : pomocą zostanie objęte ok. 90 000 t, które do końca roku może być przechowywane przez okres od 3 do 6 miesięcy. Całkowity budżet: 6 mln EUR . Minimalna ilość 1 tona.

Masło: pomocą zostanie objęte 140 000 t, które do końca roku może być przechowywane przez okres od 3 do 6 miesięcy. Całkowity budżet: 14 mln EUR. Minimalna ilość 1 tona

Sery (wszystkie): pomocą zostanie objęte co najmniej 100 000 t, które do końca roku mogą być przechowywane przez okres od 2 do 6 miesięcy. Całkowity budżet: 10 milionów EUR. Minimalna ilość to 0,5 tony.

Propozycja KE zakłada dla PL alokację 8.277 tys. ton sera o kodzie CN0406, z wyjątkiem serów nienadających się do dalszego przechowywania po okresie dojrzewania.

Wnioski o pomoc mogą być składane od daty wejścia w życie rozporządzenia. Ostatnim terminem składania wniosków jest dzień 30 czerwca 2020 r. Wnioski mogą odnosić się do produktów, które zostały już umieszczone w miejscu składowania. Zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie z końcem kwietnia.

Ceny dotyczące OMP

Kwota dopłaty i okres przechowywania

Kwotę pomocy ustala się w następujący sposób:

a) 5,11EUR za tonę składowania w przypadku stałych kosztów składowania .

b) 0,13 EUR za tonę składowania objętego umową.

Składowanie objęte umową kończy się w dniu poprzedzającym odbiór ze składu. Dopłaty mogą być przyznawane wyłącznie w przypadku, gdy okres składowania objętego umową wynosi od 90 do 180 dni.