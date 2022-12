Do projektu „Mamy kota na punkcie mleka” przystąpiło kilkaset szkół. Placówki otrzymały materiały edukacyjne w celu kształcenia dzieci poprzez zabawę w zakresie zdrowego żywienia - informuje Polska Izba Mleka.

Kilkaset szkół w projekcie "Mamy kota na punkcie mleka". Fot. shutterstock

Tegoroczna kampania „Mamy kota na punkcie mleka"

- Na początku stycznia wystartowała kolejna edycja ogólnopolskiego programu informacyjno-edukacyjnego „Mamy kota na punkcie mleka”, która trwa do 31 grudnia 2022 r. Jest to akcja skierowana nie tylko do rodziców najmłodszych, ale przede wszystkim do szkół i nauczycieli. Jej celem jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych już od dzieciństwa przez rozpowszechnianie wiedzy na temat zdrowotnych właściwości mleka - informuje Polska Izba Mleka.

W ramach programu zostały zrealizowane m.in. spoty reklamowe, radiowe, konkursy, czy działania edukacyjne we współpracy ze szkołami. Głównym bohaterem kampanii, po raz kolejny, był Kot Mleczysław i Mleczna Kita.

Polska Izba Mleka: Współpraca ze szkołami

Do projektu „Mamy kota na punkcie mleka” przystąpiło kilkaset szkół. Wszystkie placówki, które przysłały swoje zgłoszenia, otrzymały materiały edukacyjne w celu kształcenia dzieci poprzez zabawę w zakresie zdrowego żywienia oraz kształtowania u najmłodszych prawidłowych nawyków żywieniowych.

W trakcie kampanii odbyły się konkursy dla szkół, w których do wygrania były atrakcyjne nagrody oraz wizyta Kota Mleczysława i Mlecznej Kity. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.kochammleko.pl oraz na profilu „Mamy kota na punkcie mleka” na portalu Facebook. Ekipa Kota Mleczysława odwiedziła również kilka letnich mlecznych i dziecięcych pikników.

Polska Izba Mleka promuje produkty mleczne

Tegoroczna kampania „Mamy kota na punkcie mleka" trwająca 12 miesięcy, kończy się w 31 grudnia 2022 roku. Jej organizatorem jest Polska Izba Mleka, której codzienna działalność opiera się na promowaniu produktów mlecznych na rynku krajowym i zagranicznym.

Projekt „Mamy kota na punkcie mleka" sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka miał charakter edukacyjny. W jego ramach została zrealizowana współpraca z placówkami edukacyjnymi, nauczycielami, utworzono profil na portalu Facebook, a także każdego miesiąca publikowano materiały prasowe w mediach. Nie wliczając działań w grudniu, na portalach internetowych ukazało się ponad 80 artykułów.

