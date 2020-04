Koktajle z białkiem serwatkowym z Piątnicy od kwietnia na rynku

W kwietniu OSM Piątnica wprowadziła do oferty Koktajle z białkiem serwatkowym. To nowość produktowa w portfolio marki i jednocześnie zupełnie nowa kategoria na rynku. Tym, co wyróżnia te produkty, jest zawartość świeżego i nieprzetworzonego białka serwatkowego – najbardziej wartościowego białka mleka. Koktajle są dostępne w trzech wyjątkowych wariantach smakowych.