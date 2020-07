Kolarze na start – wielkie otwarcie Milko Mazury MTB

Wielkie otwarcie piątego sezonu Milko Mazury MTB nastąpi w dniach 25-26 lipca w Pasymiu, natomiast finał cyklu odbędzie się 20 września w Wilkasach. Podobnie jak w latach ubiegłych trasy wyścigów przebiegają przez najatrakcyjniejsze miejscowości na Warmii i Mazurach, pośród malowniczych krajobrazów.



- Zmagania kolarskie Milko Mazury MTB to znakomita okazja do wysiłku fizycznego, przeżycia sportowej przygody, dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji w otoczeniu mazurskich pejzaży. Cieszymy się, że takie wydarzenie odbywa się właśnie na tym terenie. Nasze produkty Milko w opakowaniach „on the go" powstają w Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Mrągowie, więc region ten jest nam szczególnie bliski. Jesteśmy sponsorem tytularnym zawodów, bo Milko to marka dla osób aktywnych, uprawiających sport i ceniących spędzanie czasu na świeżym powietrzu - powiedziała Dorota Grabowska, Kierownik Działu Marketingu SM Mlekpol

Zmiany spowodowane COVID-19 wpłynęły na rozkład startów, będzie on częstszy i bardziej intensywny.

- Opracowaliśmy nowy harmonogram zawodów. W tej edycji każdy etap będzie imprezą dwudniową. Na mapie wyścigu pojawią się trzy nowe miasta: Lidzbark Welski, Ryn i Pasym - trasy znane z poprzednich cykli zostaną odświeżone lub zmienione, ale wszystkie przebiegają wzdłuż stromych brzegów jezior, skrywają też wiele pagórków, które urozmaicą wyścig. Jeden z etapów to także możliwość zmierzenia się amatorów kolarstwa z trasą Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim MTB XCO / XCR. Wszystko to czyni rywalizację jeszcze bardziej ciekawą - mówi Arkadiusz Cała, organizator wyścigów Milko Mazury MTB.

Cykl wyścigów skierowany jest do sympatyków kolarstwa, a wśród nich do dzieci i młodzieży, którzy także mogą spróbować swoich sił na specjalnie przygotowanych trasach w ramach rywalizacji w Łaciate Junior Strider Racing. Marka Łaciate Junior, jako sponsor strategiczny, angażuje się w etap dla dzieci, promując tym samym zdrowe współzawodnictwo wśród najmłodszych.

Zawodowe grupy kolarskie, amatorzy oraz pasjonaci kolarstwa górskiego, fani rowerów elektrycznych, dzieci i młodzież – wszyscy znajdą coś dla siebie podczas tego kolarskiego święta.

Terminarz wyścigów Milko Mazury MTB 2020:

25-26 lipca – Etap 1 – Pasym – WIELKIE OTWARCIE SEZONU MILKO MAZURY MTB

1-2 sierpnia – Etap 2 – Mrągowo

15 sierpnia – Etap 3 – Mrągowo – MISTRZOSTWA POLSKI W KOLARSTWIE GÓRSKIM MTB XCO / XCR 2020

22-23 sierpnia – Etap 4 – Ryn

29-30 sierpnia – Etap 5 – Giżycko

5-6 września – Etap 6 – Węgorzewo

12-13 września – Etap 7 – Lidzbark Welski

19-20 września – Etap 8 – Wilkasy – WIELKI FINAŁ MILKO MAZURY MTB