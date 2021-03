Kolejna firma mleczarska wypuszcza bezmleczne produkty

Müller wprowadza do swojej oferty pierwsze wegańskie produkty. Będą to desery ryżowe Riso w dwóch wersjach smakowych – waniliowej i czekoladowej. Produkowane są na bazie ekstraktu z kokosa, który jest roślinną alternatywą dla mleka.

- Coraz więcej konsumentów decyduje się na dietę roślinną. Jako firma, która uważnie przygląda się zarówno trendom, jak i autentycznym potrzebom konsumentów rozbudowaliśmy swoją ofertę o opcje wegańskie. Mamy nadzieję, że nasze najnowsze desery ryżowe przypadną kupującym do gustu, i będziemy mogli myśleć o kolejnych propozycjach dla osób, które nie jedzą nabiału. – mówi Paulina Lewińska-Cielas, Brand Manager w firmie Müller.

Linia Riso oprócz deserów wegańskich wzbogaci się także o Riso Protein. Ta przekąska zawiera wyłącznie naturalnie występujące cukry, a w każdym kubeczku znajduje się aż 14 g białka. W sklepach pojawią się jej dwa warianty smakowe – czekoladowy i waniliowy.

Kolejną, wiosenną nowością Müllera jest Fusion o smaku jagody oraz jeżyny. Produkty Fusion, które są połączeniem jogurtu i kefiru zadebiutowały na sklepowych półkach w zeszłym roku.

W sklepach pojawią się też nowe rodzaje kultowego Müllermilch. Pierwszy to wersja Limited, czyli edycja limitowana o smaku białej czekolady. Również Müllermilch Shake pojawi się w dwóch nowych odsłonach. Smooth Vanilla to mleczny shake z nutą wanilii, zaś Banana Twist to pełnia bananowego smaku. Pojawienie się nowych produktów Müllermilch, zarówno z serii Limited, jak i Shake wsparte będzie kampanią tv oraz online.

Na sklepowych półkach pojawią się też dwa rodzaje puddingu Milka – Pudding AlpenMilk i Pudding DarkMilk. - Wszystkie produkty pojawią się na sklepowych półkach już w marcu. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie wśród nowości coś dla siebie. Zadbaliśmy o to, aby po nasze desery i jogurty mogli sięgnąć wszyscy: weganie, wielbiciele nieoczywistych smaków, sportowcy, osoby szukające zdrowszych alternatyw oraz koneserzy słodkości – dodaje Paulina Lewińska-Cielas.