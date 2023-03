Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie jest na skraju zamknięcia. Wszystko przez wysokie koszty gazu i energii elektrycznej. Spółdzielnia szuka alternatyw i prosi o pomoc.

Kolejna spółdzielnia mleczarska będzie zamykana? Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

Wysokie koszty gazu i energii elektrycznej

OSM współpracuje z ponad 400 dostawcami mleka. Z kolei 200 osób pracuje w zakładach w Czarnkowie i Chodzieży. Upadek firmy spowodowałby tąpnięcie na lokalnym rynku pracy. Przedsiębiorstwo nie może ze spokojem patrzeć w przyszłość. Tylko w styczniu koszty poniesione z tytułu opłat rachunków za gaz i energię wzrosły o ponad milion złotych.

Spółdzielnia mleczarska podnosi ceny wyrobów

– Jeżeli mówi się w telewizji, że cena gazu dla przedsiębiorstw wynosi 250 czy 300 złotych za kWh, a my mamy 1040. Dlaczego nie obejmą tych firm? Czy czekają faktycznie na to, żeby średnie czy małe firmy zaczęły padać? - pyta Zofia Just, wiceprezes OSM w Czarnkowie.



Spółdzielnia mleczarska podnosi ceny swoich wyrobów, ale to nie rozwiązuje problemu.

Więcej w serwisie asta24.pl

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl