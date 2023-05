W dniu 9 maja Komitet Sterujący zebrał się po raz kolejny, aby podjąć kolejne tematy zrównoważonej produkcji i przetwórstwa mleka. Spotkanie otworzyli przewodniczący – Pani Paulina Kaczmarek (Danone) oraz Pan Artur Puławski (Oruna A&A) witając wszystkich tworzących Komitet oraz zaproszonego gościa w osobie Pani Mecenas Agnieszki Skorupińskiej (Kancelaria CMS).

Kolejne spotkanie Komitetu Sterującego zrównoważonej produkcji i przetwórstwa mleka

Prace Komitetu Sterującego

Pani mecenas Skorupińska przedstawiła unijne strategie i akty prawne dotyczące zrównoważonego rozwoju, w odniesieniu do produkcji żywności. Po pierwsze, przedstawiła ramy Europejskiego Zielonego Ładu, a następnie główne założenia Strategii „Od pola do stołu”, Strategii bioróżnorodności, projektu przepisów na rzecz ograniczenia emisji metanu, Strategii dot. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, projektu Rozporządzenia dot. Opakowań i Odpadów Opakowaniowych (PPWR) i projektu dyrektywy dot. oświadczeń środowiskowych (green claims). Pani Skorupińska omówiła również zapisy przyjętej już dyrektywy w sprawie raportowania zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD). Odnosi się on do obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorstw w poszczególnych obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Przykłady dobrych praktyk w mleczarstwie

Podczas spotkania przedstawione zostały również przykłady dobrych praktyk oraz wyzwań z jakimi mierzą się firmy w odniesieniu do poszczególnych elementów objętych sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju ujętych w standardach raportowania (ESRS) oraz w odniesieniu do rosnących wymogów sieci handlowych. Praktyczne przykłady związane z tą tematyką zaprezentowała firma Hochland i OSM Piątnica.

Ostatnim tematem poruszonym na spotkaniu był temat opakowań – ustawa z 14 kwietnia 2023 r. transponująca dyrektywę Single Use Plastics oraz projekt ustawy o systemie kaucyjnym. Branża mleczarska będzie zobowiązana do zbiórki butelek po mleku i napojach mlecznych (77% w 2025 r., 90% w 2029 r.). Brak osiągnięcia ustawowych poziomów będzie skutkował w postaci wysokich kar dla branży. Uzgodniono, że temat regulacji opakowaniowych zostanie podjęty na następnym spotkaniu Komitetu.

Komitet sterujący

Organizacje branżowe tj. Polska Izba Mleka, Związek Polskich Przetwórców Mleka oraz Polskie Stowarzyszeniem Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności w dniu 9 lutego 2023 roku podpisały porozumienie o współpracy w zakresie podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju i promocji rolnictwa zrównoważonego, w szczególności w odniesieniu do zrównoważonej produkcji i przetwórstwa mleka. Efektem zawartego porozumienia było utworzenie Komitetu Sterującego, którego pierwsze spotkanie stacjonarne odbyło się 11 kwietnia br. w Warszawie.

