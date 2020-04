Komisarz Wojciechowski odpowiedział polskim organizacjom mleczarskim

Jak czytamy we wstępie, komisarz dziękuje za pismo z dnia 27 marca, w którym organizacje podkreślają swoje obawy dotyczące wpływu pandemii Covid-19 na cały łańcuch rolno-spożywczy, a w szczególności na polski sektor mleczarski. - Wzywacie Państwo do uruchomienia środków wspierania rynku, mianowicie dopłat do prywatnego przechowywania masła, odtłuszczonego mleka w proszku i serów oraz utrzymania obecnego poziomu budżetu WPR w kolejnej perspektywie finansowej – pisze komisarz.

- Podzielam Państwa zdanie, że pandemia Covid-19 może poważnie naruszyć zarówno rynek wewnętrzny UE, jak i rynek międzynarodowy, stwarzając zagrożenie dla łańcuchów dostaw, miejsc pracy i bezpieczeństwa żywnościowego w wielu krajach na całym świecie. Należy pamiętać, że przyjęto kompleksowy zestaw środków mających na celu zapewnienie, że łańcuch dostaw żywności i handel nadal funkcjonują skutecznie i że przekraczanie granic przez osoby i niezbędne towary pozostaje płynne – czytamy.

Zaznacza, że w dniu 16 marca 2020 r. Komisja przyjęła wytyczne dotyczące środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności towarów i podstawowych usług, podkreślając, że wszystkie granice wewnętrzne UE powinny pozostać otwarte dla towarów oraz że należy zagwarantować łańcuchy dostaw dla podstawowych produktów. Wytyczne te zostały uzupełnione komunikatem Komisji mającym pomóc państwom członkowskim w realizacji tzw. zielonych korytarzy oraz wspieraniu procesu współpracy w całej UE w celu zapewnienia, by wszystkie towary, w tym, ale nieograniczające się do tych podstawowych, takich jak żywność i produkty medyczne, szybko dotarły do miejsca przeznaczenia bez opóźnień.

Ponadto, w dniu 30 marca 2020 r. Komisja przyjęła wytyczne w sprawie swobodnego przepływu pracowników, w których odniesiono się do pilnego zapotrzebowania na sezonową siłę roboczą w sektorze rolnym. W dniu 31 marca Komisja opublikowała tymczasowy środek, który pozwala państwom członkowskim na bardziej elastyczne prowadzenie kontroli łańcucha rolno-spożywczego.

Środek pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby przez osoby przeprowadzają ce kontrole oraz ułatwia przemieszczanie zwierząt, roślin, żywności i paszy na terytorium UE i na jej terytorium, pomimo obecnych okoliczności.