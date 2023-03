Janusz Wojciechowski, komisarz rolnictwa, odpowiedział Agnieszce Maliszewskiej, dyrektor Polskiej Izby Mleka oraz Pierwszej Wiceprzewodniczącej COGECA, w sprawie interwencji na rynku mleka.

Komisarz Wojciechowski wypowiedział się w sprawie interwencji na rynku mleka /fot. PTWP

WPR - instrumenty dla rolników zajmujących się produkcją zwierzęcą

Jak czytamy, w liście komisarza Wojciechowskiego, podziela on obawy dotyczące malejącej liczby gospodarstw rolnych i głosów o odejściu od produkcji zwierzęcej. Polski plan strategiczny WPR przewiduje szereg instrumentów skierowanych do rolników zajmujących się produkcją zwierzęcą. Prawie dwie trzecie wszystkich płatności związanych z wielkością produkcji (około 350 mln EUR rocznie) będzie przeznaczone na krowy i młode bydło. W ramach ekoprogramu dotyczącego dobrostanu zwierząt planowane jest wsparcie (ok. 275 mln EUR rocznie) na realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają poza obowiązkowe normy. W ramach interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich planowane jest również wsparcie na inwestycje poprawiające dobrostan bydła.

Wspomina Pani, że istnieje potrzeba wspierania konkurencyjności rolników na rynkach światowych. Zauważyła Pani zapewne, że zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności gospodarstw rolnych jest celem dotacji na inwestycje rolne oraz że płatności bezpośrednie stanowią siatkę bezpieczeństwa dochodów dla rolników, zapewniając pewien poziom stabilności zarówno w dobrym, jak i w złym okresie - pisze Wojciechowski.

Ceny mleka osiągnęły poziom historyczny

Podkreśla, że Komisja jest świadoma, że koszty operacyjne przemysłu mleczarskiego, a także koszty produkcji mleka w gospodarstwach znacznie wzrosły w związku z pandemią COVID-19 i wojną na Ukrainie. Należy jednak zauważyć, że ceny mleka i przetworów mlecznych osiągnęły w ubiegłym roku poziom historyczny. W niektórych państwach członkowskich UE cena mleka płacona rolnikom podwoiła się. W grudniu 2022 r. średnia cena mleka w Polsce należała do najwyższych w UE – była o 48 % wyższa niż w roku poprzednim i o 82 % wyższa niż w lipcu 2021 r.

Korekta, a nie kryzys na rynku mleka

Zwraca jednak uwagę, iż obecnie obserwujemy korektę na unijnym rynku mleka, która nie jest zaskoczeniem dla przemysłu i nie powinna być błędnie interpretowana jako poważny brak równowagi na rynku.

Kilka miesięcy temu rozpoczęła się korekta cen rynkowych masła i mleka w proszku. Ceny tych produktów wzrosły do rekordowych poziomów (średnia cena masła w UE przekroczyła 700 EUR za 100 kg, a odtłuszczonego mleka w proszku – 400 EUR za 100 kg), co spowodowało spadek popytu na przetwory mleczne na rynku UE i pogorszenie konkurencyjności na rynku światowym, na którym USA i Oceania oferują tańsze dostawy.

Te bezprecedensowe podwyżki cen odnotowano również w Polsce, gdzie ceny masła wzrosły z 268 EUR za 100 kg w maju 2020 r. do 701 EUR za 100 kg pod koniec października 2022 r. (+161 %), a ceny odtłuszczonego mleka w proszku wzrosły o 125 % między kwietniem 2020 r. a kwietniem 2022 r.

Pomimo wielu problemów w ciągu ostatnich trzech lat polski sektor mleczarski może być dumny ze swoich imponujących wyników pod względem wzrostu produkcji mleka, przetwórstwa mleka i sprzedaży na rynku krajowym i unijnym, a także wywozu do państw trzecich. Wartość wywozu przetworów mlecznych do państw trzecich jest dwuipółkrotnie wyższa niż w 2010 r. i po raz pierwszy w historii przekroczy 1 mld EUR w 2022 r. Po 11 miesiącach 2022 r. sprzedaż na rynku UE wzrosła o 40 % pod względem wartości polskiego handlu do 3,3 mld euro.

Ceny interwencyjne nie ulegną zmianie



Jeśli chodzi o Pani propozycję podniesienia cen interwencyjnych, pragnę przypomnieć, że w trakcie dyskusji na temat reformy WPR, w tym rozporządzenia w sprawie wspólnej organizacji rynków (WOR), wszystkie instytucje UE, Rada, Parlament i Komisja osiągnęły konsensus co do tego, aby nie zmieniać istniejących cen interwencyjnych i procedur. Z perspektywy proceduralnej jakakolwiek zmiana w tym kierunku wymagałaby zarówno zmiany rozporządzenia o wspólnej organizacji rynku (akt podstawowy przyjmowany przez Radę i PE w ramach zwykłej procedury ustawodawczej), jak i decyzji Rady, w obu przypadkach na podstawie wniosku Komisji. Należy zauważyć, że ewentualny wzrost cen interwencyjnych miałby konsekwencje zarówno dla budżetu, jak i dla rynku. Jestem gotów przyjrzeć się tej kwestii w kontekście dyskusji na temat przyszłej wspólnej polityki rolnej. Kwestia ta, jak również środki rynkowe, takie jak dopłaty do prywatnego przechowywania i nadzwyczajne wsparcie, zostaną poruszone na najbliższym posiedzeniu Rady AGRIFISH w dniu 20 marca - czytamy w liście Komisarza Wojciechowskiego

Zapewnia, że Komisja będzie nadal stale monitorować rozwój sytuacji rynkowej

w sektorze mleczarskim, pozostając w ścisłym kontakcie ze wszystkimi zaangażowanymi podmiotami.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl