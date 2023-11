Mleko

Konferencja pt. „Produkcja i przetwórstwo mleka w kontekście wyzwań klimatycznych, środowiskowych i zdrowotnych – prezentacja raportów”

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej przez Związek Polskich Przetwórców Mleka konferencji on-line pt. „Produkcja i przetwórstwo mleka w kontekście wyzwań klimatycznych, środowiskowych i zdrowotnych – prezentacja raportów”, dotyczącej wyzwań stojących przed polskim mleczarstwem do roku 2030 w kontekście zrównoważonego rozwoju. Wydarzenie to objął honorowym patronatem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konferencja pt. „Produkcja i przetwórstwo mleka w kontekście wyzwań klimatycznych, środowiskowych i zdrowotnych – prezentacja raportów"