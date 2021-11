Konsolidacja jedyną szansą dla polskiego mleczarstwa? (wideo)

Mimo wzrostu cen mleka, spada opłacalność jego produkcji. Rolnicy mierzą się z niezależnym od siebie bardzo dużym wzrostem cen wszystkich czynników wpływających na cenę mleka - mówi Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka.

Wskazuje, że z jednej strony cena mleka rośnie, wszystkie wskaźniki w zasadzie rosną - produkcja, eksport, cena mleka, ale po drugiej stronie rosną olbrzymie koszty produkcji, stąd niezadowolenie rolników, stąd ich presja, aby spółdzielnie płaciły więcej za dostarczony surowiec.

Niska rentowność spółdzielni barierą dla wzrostu cen

- Podkreślam, że rentowność samych spółdzielni nie jest taka duża, więc margines, w którym mogą podwyższyć ceny za mleko, także nie jest zbyt duży. Tu rodzi się pytanie co będzie dalej z polskim mleczarstwem, jakie są możliwości rozwiązania tej sytuacji? - mówi Marcin Hydzik.

Konsolidacja może uratować mleczarstwo

- Rozwiązań jest zapewne kilka, ale my w ZPPM mówimy w zasadzie od zawsze - większe podmioty przetwórcze, grupowanie się podmiotów przetwórczych, to chyba jedyna szansa, aby wyjść z kłopotów i być mniej odpornym na kryzysy. Jest to także jedyna szansa, aby być w miarę silnym partnerem wobec sieci handlowych. Konsolidacja, poprzez łączenie nie zawsze organizacyjne czy prawne, ale także chociażby w formie holdingów, jest tym, co by może polskie mleczarstwo uratowało i zabezpieczyło przed przyszłymi kryzysami, jak chociażby kolejne pandemie, które mogą się także zdarzyć w przyszłości - kończy prezes Hydzik.

