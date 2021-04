Najwięksi gracze nie zapomnieli o konsolidacji

Przejęcie Kaliskiej Spółdzielczej Grupy Producentów Mleka w Kaliszu przez Mlekovitę pokazuje, że najwięksi gracze cały czas myślą o konsolidacji rynku.

Rynkowym liderom coraz ciężej znaleźć odpowiednie podmioty do przejęcia.

Pora, żeby polskie mleczarnie rozejrzały się za potencjalnymi akwizycjami poza granicami Polski, tak jak to robią firmy zagraniczne.

- Dalszy rozwój eksportu wymaga jednak systematycznego zwiększania mocy produkcyjnych, a fuzje i przejęcia pozwalają na osiągnięcie tego celu znacznie szybciej niż budowanie nowych zakładów produkcyjnych. W tym kontekście, przejęcie Kaliskiej Spółdzielczej Grupy Producentów Mleka w Kaliszu przez Mlekovitę pokazuje, że najwięksi gracze cały czas myślą o konsolidacji rynku i rozglądają się za potencjalnymi przejęciami, mogącymi zapewnić im między innymi zwiększenie dotychczasowych mocy produkcyjnych, ale również dalszy rozwój pozwalający na konkurowanie z innymi światowymi graczami - ocenia Łukasz Targoszyński.

Zauważa jednak, iż z drugiej strony, rynkowym liderom coraz ciężej znaleźć odpowiednie podmioty do przejęcia, które byłyby z jednej strony odpowiednio duże, a z drugiej strony posiadały np. infrastrukturę produkcyjną odpowiedniej jakości. Z tego powodu duże przejęcia w branży mleczne obserwujemy rzadziej niż w innych branżach, i być może z szerszą falą dużych przejęć musimy poczekać aż większa konsolidacja nastąpi na poziomie mniejszych i średnich mleczarni.

- A może najwyższa pora, żeby polskie mleczarnie rozejrzały się za potencjalnymi akwizycjami poza granicami Polski, tak jak to robią firmy zagraniczne (które z resztą same przyglądają się polskiemu sektorowi mlecznemu, ale ich wejście jest utrudnione przez spółdzielczą formę prowadzenia działalności w tej branży). Zwykle najtrudniejsze jest zrobienie pierwszego kroku i dopuszczenie do siebie myśli, że można dokonać przejęcia w innym kraju, w którym np. porządek prawny jest całkowicie inny - tutaj zwykle z pomocą przychodzą doradcy o zasięgu międzynarodowym, którzy mogą zapewnić komfort w takim procesie - mówi adwokat z Baker McKenzie.

