Konsolidacja mleczarstwa - niekończąca się historia

Głównym motorem napędowym konsolidacji mleczarstwa jest dość wąska grupa liderów krajowej branży.

Aktywność akwizycyjna uzależniona jest nie tylko od możliwości finansowych i strategii rozwoju, lecz również od dostępności atrakcyjnych celów do przejęcia.

Wiele mniejszych mleczarni nie odpowiada ambicjom czołowych graczy pod względem potencjału do zwiększenia wolumenów, a do tego część z nich „odstaje” technologiczne od procesów przyjętych w wiodących firmach.

Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A., zwraca uwagę, że trzeba pamiętać, że głównym motorem napędowym tego – skądinąd od dawna raczej powolnego – procesu jest dość wąska grupa liderów krajowej branży. - Ich niższą aktywność w ostatnich latach można przypuszczalnie wiązać ze słabszymi wynikami odnotowanymi w 2018 i 2019 r. Ponieważ rok 2020, pomimo pandemii COVID-19, okazał się pod tym względem bardzo udany, ponowny wzrost aktywności wydaje się prawdopodobny - uważa ekspert Banku Pekao S.A.

Jego zdaniem, pojawiające się często deklaracje ze strony największych polskich mleczarni podkreślające świadomość korzyści płynących z konsolidacji i duże ambicje w kwestii wzmocnienia pozycji międzynarodowej pozwalają wierzyć, że podmioty te będą kontynuowały akwizycje. Trzeba jednak pamiętać, że od lat działają one ostrożnie, wybierając punktowo przedsiębiorstwa oferujące najbardziej korzystną relację wartości dodanej do kosztów. - Zmiana tej strategii i przystąpienie do masowych zakupów z ich punktu widzenia nie byłoby raczej racjonalne. Oczywiście zrealizowane w 2019 r. przejęcie Lacpolu przez Polmlek może rozbudzać wyobraźnię pod kątem spektakularnych fuzji, jednak wcześniejszy brak porozumienia czołowych graczy z OSM Łowicz wydaje się lepiej oddawać realia rynku - uważa Paweł Kowalski.

Dodaje, iż w kontekście liderów branży w roli motoru napędowego procesów konsolidacyjnych warto pamiętać, że ich aktywność akwizycyjna uzależniona jest nie tylko od możliwości finansowych i strategii rozwoju, lecz również od dostępności atrakcyjnych celów do przejęcia. Większość mniejszych podmiotów w naszym kraju wytwarza dość jednolitą, standardową gamę wyrobów, w znacznym stopniu pokrywającą się co do rodzaju z ofertą dużych mleczarni. Brak specjalizacji i wyróżniających się na tle konkurencji produktów eliminuje potencjalne korzyści dla dużych graczy płynące z możliwości wejścia w dynamiczne nisze, co napędza fuzje i przejęcia w wielu innych branżach. W takich warunkach motywacją dla przejmujących jest zazwyczaj po prostu możliwość uzyskania szybkiego wzrostu mocy produkcyjnych. Tymczasem wiele mniejszych mleczarni nie odpowiada ambicjom czołowych graczy pod względem potencjału do zwiększenia wolumenów, a do tego część z nich „odstaje” technologiczne od procesów przyjętych w wiodących firmach. Z punktu widzenia liderów rynku koszty integracji mogą zatem przewyższać potencjalne korzyści.

- Tempo konsolidacji jest zależne od bieżącej sytuacji branży. W szczególności niekorzystne trendy rynkowe, które dla podmiotów mniejszych, o mniej zdywersyfikowanej ofercie produktowej i w konsekwencji bardziej ograniczonych zdolnościach reagowania na zmiany dyktowane przez konsumentów, mogą stawać się podstawą podejmowania decyzji o połączeniu z większymi producentami. W każdym przypadku istotna będzie analiza potencjalnych synergii, np. w obszarze możliwości wykreowania oszczędności czy pozyskiwania nowych segmentów rynkowych czy atrakcyjnych technologii (pod kątem innowacyjności czy działania prozdrowotnego). Może to ograniczać liczbę potencjalnie interesujących celów inwestycyjnych - mówi Ludomir Biedecki, Partner i Radca Prawny Noerr Biedecki sp.k.

