Konsumenci ciągle nieufni wobec GMO

Jest laboratorium do badania produktów mlecznych sprzedawanych do Chin

Dlaczego ludzie boją się spożywać genetycznie modyfikowaną żywność? Obawy konsumentów dotyczą m.in. wystąpienia alergii. Zmiana w strukturze genetycznej roślin może prowadzić do powstania nowych białek - nieznanych dotąd dla organizmu człowieka. Ich spożycie wywołuje alergię, czyli reakcję obronną układu odpornościowego. Innych zagrożeń dla zdrowia ludzi upatruje się w stosowaniu markerów antybiotykowych odpowiadających za odporność roślin na antybiotyki. Cecha odporności na antybiotyki może zostać przeniesiona na ludzi, a to przyczynia się do mniejszej skuteczności antybiotykoterapii stosowanych w trakcie różnych infekcji. Wskazuje się też, że spożywanie żywności transgenicznej może wiązać się z podwyższonym ryzykiem wystąpienia nowotworu. Istnieje możliwość wywołania aktywacji pewnych części ludzkiego genomu, które zdolne są do dalszych zmian – np. mogą przyczynić się do powstania guzków i nacieków nowotworowych.

Jak podkreśla Teresa Korbutowicz w pracy „Żywność genetycznie modyfikowana na świecie: zagrożenia czy korzyści”, w wielu publikacjach i wypowiedziach niezależnych uczonych zwraca się uwagę na brak badań epidemiologicznych, które potwierdziłyby, że spożywanie żywności GM lub żywności powstałej przy udziale organizmów genetycznie zmodyfikowanych jest bezpieczne dla ludzi w długim okresie. Nie zostały określone długofalowe efekty uwolnienia zmodyfikowanych produktów do organizmu ludzkiego i środowiska naturalnego. Przeprowadzane dotychczas na niewielką skalę badania wykonywane były z reguły na zlecenie przedsiębiorstw przemysłu biotechnologicznego i nie są uznawane za wiarygodne. Korporacje, korzystając z ochrony patentowej, utrudniają dostęp niezależnym badaczom do nowego produktu transgenicznego, co może uniemożliwić przeprowadzenie badań laboratoryjnych. Autorka uważa, że uzasadnione jest, aby badania organizmów GM były obowiązkowe, ulepszone, a także przedłużone i rozszerzone o badania reprodukcyjne i wielopokoleniowe. Należałoby też zapewnić rzetelność eksperymentów i ich dokonywanie przez niezależne od korporacji biotechnologicznych grupy uczonych – badaczy.