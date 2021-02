Konsumenci unikają GMO, bo boją się o swoje zdrowie

GMO to organizmy, których materiał genetyczny został zmieniony w laboratorium - z wykorzystaniem technik inżynierii genetycznej. Modyfikacje genetyczne mogą polegać na zmianie aktywności genów obecnych w organizmach, czyli ich usunięciu lub zablokowaniu (np. usunięcie genu odpowiedzialnego za produkcję solaniny – toksycznej substancji zawartej w zielonych częściach ziemniaków). Innym rodzajem GM jest wprowadzenie powielonych kopii własnych genów danego organizmu po to, by uzyskać większe nasilenie danej cechy, np. w przypadku ziemniaka powielenie kopii genu odpowiedzialnego za produkcję skrobi. Często występującym rodzajem modyfikacji genetycznych jest wprowadzenie do genomu genów z innego organizmu – powstają wówczas organizmy transgeniczne. Do genomu rośliny może zostać wprowadzony nie tylko gen innej rośliny, ale także zwierzęcia czy bakterii. Na przykład gen pochodzący z bakterii Bacillus thuringensis wykorzystywany jest w tworzeniu roślin GM odpornych na owady (rośliny Bt - powstałe poprzez przeniesienie do nich genów odpowiedzialnych za wytworzenie białek toksycznych). Pierwszą uprawianą rośliną Bt był ziemniak odporny na stonkę.

Konsumenci jednak obawiają się żywności wyprodukowanej w laboratoriach, wolą wybierać produkty naturalne. W publikacji „Postawy konsumentów wobec nowej żywności” Ewa Babicz-Zielińska prezentuje wnioski płynące z badań prowadzonych wśród konsumentów w różnych państwach. Okazuje się, że akceptacja żywności genetycznie modyfikowanej zależy od rodzaju produktu i kraju. Badania przeprowadzone w czterech krajach skandynawskich: Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji (badano stosunek konsumentów do trzech rodzajów żywności: serów, cukierków i łososia) wykazały dość negatywne podejście do żywności GM. Jako przyczyny podawano niepewność w stosunku do skutków długotrwałego spożycia tych produktów oraz wpływu na zdrowie. W badaniu akceptacji genetycznie modyfikowanego sera stwierdzono, że podanie informacji o rodzaju sera trochę zmniejszało chęć jego zakupu. Natomiast w badaniach postaw konsumentów włoskich w stosunku do zastosowania technologii genowej w produkcji pomidorów w większości przypadków obserwowano postawy negatywne. Również w Argentynie obserwowano więcej postaw negatywnych w stosunku do żywności genetycznie modyfikowanej (uważano ją za ryzykowną dla zdrowia oraz zmieniającą środowisko) niż pozytywnych (korzystna, poprawiająca odżywianie). Respondenci opowiadali się za tym, aby żywność taka była specjalnie oznaczana. Ogólnie, chęć zakupu żywności GM była niska, natomiast większą tendencję do jej kupna przejawiali ludzie młodzi, słabiej wykształceni, bardziej nieświadomi istnienia żywności modyfikowanej genetycznie oraz ci, którzy lubią kupować nowe rodzaje żywności. Natomiast wśród respondentów polskich ponad połowa (57%) poparła badania nad żywnością genetycznie modyfikowaną, ale tylko 16% uznało taką żywność za bezpieczną dla zdrowia. Interesujący jest fakt, że tylko 17% ankietowanych uznało, iż za pomocą żywności modyfikowanej genetycznie uda się rozwiązać problem głodu na świecie.