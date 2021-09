Konsumentów nie stać na ekologiczną żywność

Żywność ekologiczna jest droższa niż konwencjonalna ponieważ jej produkcja i dystrybucja jest droższa. Tylko w przypadku cen skupu mleka ceny mleka organicznego są średnio o ok. 30 proc. wyższe niż mleka konwencjonalnego - mówił Jakub Olipra, Ekonomista, CreditAgricoleBank Polska na 18. Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Białymstoku.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 10-09-2021, 13:27

Konsumentów nie stać na ekologiczną żywność /fot. Unsplash

- W ostatnich latach obserwowany jest rozwój rynku mleka bez GMO w Unii Europejskiej. Kolejnym etapem jest rozwój rynku mleka organicznego. Kluczem do sukcesu tego przedsięwzięcia jest przekonanie konsumentów, że mleko od „szczęśliwej krowy” jest zdrowsze i smaczniejsze - mówi Jakub Olipra.

W opinii ekonomisty, żywność ekologiczna jest zbyt droga dla polskich konsumentów. - Żywność ekologiczna jest droższa niż konwencjonalna ponieważ jej produkcja i dystrybucja jest droższa. W przypadku cen skupu mleka ceny mleka organicznego są średnio o ok. 30 proc. wyższe niż mleka konwencjonalnego - mówił ekspert.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Zależność od poziomu zamożności

Uważa, że wysokie ceny są barierą dla rynku żywności ekologicznej w naszym kraju. Istnieje dodatnia nieliniowa zależność pomiędzy poziomem zamożności, a udziałem żywności ekologicznej w wydatkach na żywność ogółem. Nawet w najbogatszych krajach udział tej kategorii w wydatkach na żywność ogółem nie przekracza 10 proc.

Zwrócił uwagę, że konsumenci dokonując decyzji pomiędzy zakupem dwóch produktów poza własnymi preferencjami patrzą na stosunek ich cen, nie poziomy cen. - Nie trzeba zwiększać dochodów konsumentów by pobudzić konsumpcję droższego dobra.Wystarczy poprawić stosunek jego ceny do dobra tańszego, co uruchomi efekt substytucyjny - uważa ekonomista.

Zielony Ład

- Aby zwiększyć spożycie żywności ekologicznej należy poprawić stosunek jej ceny do żywności konwencjonalnej. W tym celu poprzez odpowiednią interwencję polityki gospodarczej należy podrożyć produkcję żywności konwencjonalnej i potanić produkcję żywności ekologicznej – takie podejście prezentuje Europejski Zielony Ład.

Zwraca uwagę, że wraz z postępującym ociepleniem klimatu w kolejnych latach będzie rosła presja na ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko naturalne. - Ekonomia niesie wiele cennych wskazówek jak osiągnąć ten cel ograniczając negatywny wpływ na marże.Część z tych rozwiązań jest uwzględniona w Europejskim Zielonym Ładzie - mówił Jakub Olipra. Jego zdaniem, głównym wyzwaniem na najbliższe dekady będzie utrzymanie wydajności rolnictwa w warunkach ograniczania jego negatywnego wpływu na środowisko naturalne.