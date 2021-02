KOWR: Dobre wyniki w handlu zagranicznym branży mleczarskiej w 2020 roku

"W Polsce w okresie jedenastu miesięcy 2020 r., pomimo pogorszenia koniunktury na światowym rynku mleka, głównie w wyniku ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa, przychody z eksportu produktów mlecznych uzyskane przez krajową branżę mleczarską kształtowały się na poziomie zbliżonym do notowanego w bardzo dobrym roku 2019" - czytamy w raporcie.

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń-listopad 2020 r. wartość wywiezionych polskich produktów mlecznych wyniosła ponad 2,1 mld euro (9,5 mld zł). Jednocześnie wartośc importu tego asortymentu wyniósł blisko 1 mld euro (4,4 mld zł), o 1 proc. mniej niż rok wcześniej.

Dodatnie saldo obrotów handlowych artykułami mleczarskimi w okresie jedenastu miesięcy 2020 r. ukształtowało się na poziomie ponad 1,1 mld euro (5,1 mld zł), o 1 proc. wyższym niż przed rokiem.

Produkty mleczne z Polski tradycyjnie, eksportowane były przede wszystkim do UE. W okresie styczeń-listopad 2020 r. udział tych krajów w wartości wywozu wyniósł 67 proc. Wpływy uzyskane z eksportu do UE obniżyły się o 10 proc., do 1,4 mld euro.

Głównymi odbiorcami produktów mlecznych były: Niemcy (18 proc. wartości -395 mln euro), Czechy (6 proc. - 137 mln euro), Wielka Brytania i Niderlandy (po 5 proc. - odpowiednio 108 mln euro i 101 mln euro).

Udział wywozu artykułów mleczarskich do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) od 2014 r. jest niewielki i w okresie jedenastu miesięcy 2020 r. wyniósł 6 proc. Jednak łączna wartość wyeksportowanych produktów do WNP była 2,3 razy większa niż w analogicznym okresie 2019 r. i wyniosła 129 mln euro.

Zwiększył się eksport produktów mleczarskich do krajów z poza UE i WNP do 0,6 mld euro. Było to o 16 proc. więcej niż w porównywalnym okresie 2019 r. Największy udział w eksporcie miały Chiny (5 proc. wartości wywozu - 109 mln euro), Algieria (4 proc. - 84 mln euro) oraz Arabia Saudyjska (2 proc. - 48 mln euro).

W strukturze wywozu produktów mlecznych dominującą pozycję zajmują sery i twarogi, których eksport w okresie styczeń-listopad 2020 r. stanowił 35 proc. wartości ogółem. Ogółem sprzedano ich zagranicę 244 tys. ton, głównie były to sery dojrzewające poduszkowe (tzw. żółte). Na kolejnych pozycjach uplasowały się mleko płynne i śmietana oraz mleko zagęszczone i w proszku.