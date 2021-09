Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy chce przyciągnąć młodych ludzi

Przekrój wiekowy członków Stowarzyszenie jest zróżnicowany. Są tam i młodzi ludzie w wieku 30-40 lat, wiele osób jest w wieku emerytalnym - to członkowie, którzy zakładali to Stowarzyszenie. Mamy cel, aby odmładzać tę organizację - chcemy przyciągać młodszych członków oraz przekazywać im pałeczkę - mówi Tadeusz Proczek, prezes Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 23-09-2021, 13:47

Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy chce przyciągnąć młodych ludzi /fot. Unsplash

Zauważa, że Stowarzyszenie zrzesza śmietankę polskiego mleczarstwa - prezesi, szefowie firm mleczarskich, środowisko związane z obsługą mleczarstwa, ale też dział nauki, czyli profesorowie z różnych uczelni o profilu spożywczym. - W związku z tym wszystkie sprawy związane z naszą branżą trzeba omawiać i spotykać się w ramach porozumienia, które powstało w ubiegłym roku - Porozumienia dla Mleczarstwa, aby jednolity głos polskiego mleczarstwa był słyszalny. Chcemy wspierać rozwój naszego sektora i ułatwiać mu działanie - mówi prezes Proczek.

Zapytany jak Stowarzyszenie chce przyciągnąć młodych ludzi, powiedział, że jeśli Stowarzyszenie będzie zajmowało się interesującymi tematami dla branży, to osoby związane z mlekiem, zarówno ze środowiska naukowego, jak i praktycy z przemysłu, będą chętne do współpracy i członkostwa.

Nowy zarząd Stowarzyszenia

W Warszawie 25. czerwca 2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy, podczas którego wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Po wieloletniej kadencji z przewodniczenia Stowarzyszeniu zrezygnował Klemens Ciesielski, a nowym przewodniczącym został Tadeusz Proczek, prezes OSM Grodzisk Mazowiecki.

- Kadencja prezesa Ciesielskiego zakończyła się, a on ze względu na wiek nie chciał dalej piastować swojej funkcji. Warto dodać, że członkowie byli tym zainteresowani. On zakładał nasze stowarzyszenie i przez wiele lat mu przewodził - mówi Tadeusz Proczek.

- Wolą członków zostałem wybrany na prezesa tej organizacji. Trudno będzie dorównać mojemu poprzednikowi Klemensowi Ciesielskiemu, które włożył wiele serca w organizacje Stowarzyszenia i prowadził je doskonale w lepszych i gorszych czasach. Do wszystkiego podchodził z rozsądkiem. Dla mnie jest to wyróżnienie, ale i wyzwanie by temu sprostać - podkreślił nowy prezes KSM.

Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy w przyszłym roku będzie obchodziło 30-lecie swojego istnienia.