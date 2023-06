Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna cena skupu mleka spada, a w sklepach coraz więcej produktów kosztuje mniej niż przed rokiem. Dotyczy to m.in. masła, które było "królem podwyżek".

Spadają ceny skupu mleka/fot. shutterstock/Rattiya Thongdumhyu

Polscy rolnicy za mleko dostają dzisiaj w skupie niemal tyle samo, ile przed rokiem.

"Więcej jednak niż przed wybuchem wojny i pandemią" - informuje "DGP".

Jednak tylko w 2022 r. ich koszty niemal podwoiły się, rosnąc o około 1 zł na litrze mleka, z powodu cen, pasz, energii i paliwa.

Spadają ceny skupu mleka

Spadek cen skupu mleka to konsekwencja wzrostu produkcji - w 2022 r. zwiększyła się o 2,4 proc., do niemal 12,8 mln t. W pierwszym kwartale tego roku o kolejny niemal 1 proc.

Jak informuje dziennik to również efekt tego, co dzieje się na rynkach światowych. A tam ceny maleją, co jest związane z odrodzeniem się produkcji w krajach UE i USA.

Tanieją produkty mleczne: masło, sery i mleko w proszku

A tańszy surowiec przekłada się na cenę gotowych produktów. Na początku czerwca znów spadły ceny masła i mleka. Masło, które było jednym z liderów wzrostów cen w 2022 r. teraz tanieje.

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna za żółte sery dziś, w zależności od kategorii, trzeba zapłacić od 3 proc. do nawet 20 proc. mniej niż rok temu. Masło kosztuje o ponad 30 proc. mniej, podobnie jak mleko w proszku, a śmietana i śmietanka o niemal 5 proc.



Jednak wciąż więcej niż przed rokiem kosztują jeszcze jogurty i kefiry, jednak według producentów "to tylko kwestia czasu", bo spadki cen są notowane regularnie miesiąc do miesiąca. W maju jogurty naturalne potaniały o ponad 2 proc., a kefiry o ponad 1 proc.







