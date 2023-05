Według informacji portalu ceny mleka w skupie wynoszą 1,5 zł, natomiast jednocześnie mleko w sklepie potrafi kosztować nawet 5 zł. Michał Kołodziejczak, lider Agrounii, w rozmowie z portalem powiedział, że taka sytuacja prowadzi produkcję mleka w Polsce na skraj opłacalności.

Sytuacja jest dramatyczna. Od wielu producentów słyszę, że są o krok od działalności poniżej kosztów produkcji. Jeżeli mleko kosztuje dzisiaj 4,50-5 zł, to powinniśmy wiedzieć, że przynajmniej połowa tej ceny trafia do polskiego rolnika. Wtedy, przy spadkach cen u rolnika, spadłaby cena w sklepie. U rolnika jest coraz taniej, a w sklepie cena utrzymuje się na wysokim poziomie. To handel dobija dzisiaj nas wszystkich - cytuje Kołodziejczaka Money.pl.