Edward Bajko jest przekonany, iż marki premium są dosyć odporne na kryzysy.

- Szczególnie marki superpremium – Rolls-Royce'ów nie będzie się sprzedawało mniej w żadnym kryzysie. Natomiast jest pytanie czy sery długodojrzewające są kategorią premium – czy kupują je klienci premium, czy także tzw. aspirujący do klasy premium, czyli tacy którzy chcieliby kupować i konsumować marki premium, natomiast nie zawsze ich na to stać?

Jest zdania, że w przypadku Spomleku nie nastąpi mocne ograniczenie produkcji. HoReCa mocno zwiększa zakupy. Trudne czasy dla rozwijania takiej kategorii, ale nie sądzi, że tutaj będzie jakieś załamanie. Sery dojrzewające korespondują z cenami ogólnymi nabiału, a wszystko wskazuje, że w najbliższych miesiącach będzie korekta cen produktów mlecznych - wówczas sery długodojrzewające też w pewnym stopniu, może mniejszym, ale jednak stanieją.

Nie uważa również, aby sery długodojrzewające zachowywały się na rynku gorzej niż sery w ogóle.

Nie spodziewam się, aby spadła ogólna konsumpcja serów. Konsumpcja może się przesunąć w kierunku marek własnych, serów tańszych, to zgoda. Jeżeli na rynku mleczarskim będzie redukcja cen, a wszystko na to wskazuje, to sery relatywnie nie będą drożały. Nawet, jeśli ich cena wzrośnie, to w mojej ocenie mniej niż całego koszyka inflacyjnego

- mówił Edward Bajko