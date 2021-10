Kubuś w segmencie produktów chłodzonych. Maspex: będą kolejne innowacje

- Kubuś, jako lider kategorii, stawia na rozwój produktów w tzw. pouchach, dlatego marka sukcesywnie pracuje nad poszerzeniem oferty o nowe warianty przekąsek dla dzieci – bez dodatku cukru, konserwantów i barwników. O wszystkich nowościach będziemy informować na bieżąco - mówi nam Dorota Liszka, Manager ds. Komunikacji w Grupie Maspex.

Autor: PP

Data: 14-10-2021, 15:38

Kubuś debiutuje w segmencie produktów chłodzonych; fot. mat.pras.

Marka Kubuś z portfolio Grupy Maspex Wadowice wprowadziła rynek serek w dwóch smakach: truskawkowym i waniliowym. Ten chłodzony produkt jest na razie dostępny w sieci sklepów Lidl. Firma zapowiada kolejne innowacje związane z marką Kubuś.

Przekąski dla dzieci od marki Kubuś

- Marka Kubuś w swojej ofercie posiada szeroki wybór przekąsek na bazie owoców: musy 100% - owocowe i owocowo-warzywne, musy owocowe z dodatkiem jogurtu, musy owocowe ze zbożami, musy owoce 100% w jakości BIO, a także desery owocowe (kisiel i budyń). Nowością, która pojawiła się w portfolio marki, są serki owocowe, łączące mus owocowy z serkiem, w smakach truskawkowym i waniliowym. To, co jest wyróżnikiem dla wszystkich tych produktów, to brak dodatku cukru - tłumaczy Dorota Liszka.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Maspex w segmencie produktów chłodniczych

Serek wymagający przechowywania w lodówce to pierwszy tego typu produkt z portfolio Maspeksu. Wcześniej przedstawiciele firmy podkreślali, że chcą budować pozycję grupy w segmencie produktów nie wymagających ciągu chłodniczego. Czy zatem poczyniono inwestycje (np. w transport i logistykę), które pomogło we wprowadzeniu nowego produktu?

- Linie produkcyjne, które posiadamy pozwalają na produkcję tego typu produktów, jak również na opracowywanie i przygotowanie nowych i innowacyjnych propozycji produktowych – tak, aby w pełni odpowiadały na potrzeby konsumenta - podkreśliła w rozmowie z nami Dorota Liszka.