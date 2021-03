KZSM: Obserwujemy wzmożony popyt na mleko

Podbieranie mleka jest zagrożeniem dla małych spółdzielni

Kapitał zagraniczny liczy na upadek małych spółdzielni

Rozwiązaniem jest zakup mleka przerzutowego

Największe firmy mleczarskie w Polsce zbudowały potężne proszkownie. W związku z tym będą potrzebowały więcej surowca. Zapytaliśmy prezesa Brosia, czy jego zdaniem może się to wiązać z "podbieraniem" rolników mniejszym mleczarniom. - Myślę, że rolnicy odpowiedzą na te zapotrzebowanie i zwiększą produkcję. Czy ,,podbieranie” mleka jest, jak to Pan nazywa, zagrożeniem dla małych spółdzielni – tak, ale z drugiej strony czy jest to optymalne rozwiązanie dla tych drugich – też nie jest to oczywiste - mówi prezes KZSM.

Podkreśla, że nie wyobraża sobie i nie dopuszcza takiej myśli, aby z rynku mogły zniknąć polskie małe i średnie mleczarnie. - Na taki scenariusz na pewno liczy kapitał zagraniczny i na pewno szybko opanuje ten rynek tylko nasuwa się pytanie kto na tym wygra – pozostaje pytanie otwarte do wszystkich zainteresowanych, czyli producentów, przetwórców i konsumentów - mówi Waldemar Broś.

W jego opinii, najlepszym rozwiązaniem dla jednych i drugich jest sprzedaż i zakup mleka tzw. cysternowego. - Szacujemy, ze na rynku jest tego mleka ok 1,5 mld litrów - dodaje.

